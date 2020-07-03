Где отдыхал Советский Союз

03.07.2020, 10:09, Разное

Алушта

Алушта становится городом-курортом общегосударственного значения согласно декрету «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» и постановлению правительства Крыма. Первая здравница была организована на бывшей даче генерала В. М. Линдена в Профессорском уголке. Все виллы, пансионаты, дворцы были национализированы, началось строительство новых здравниц. В 1940 году 20 здравниц приняли на отдых и лечение более 38 тысяч человек. К весне 1944 г., когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранилось лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Нанесенный от этого ущерб составил 200 млн. рублей.



Пляж Алушты. Источник: pinterest.com

За годы Советской власти Алушта становится одним из самых популярных курортов СССР. Здесь построены здравницы всесоюзного значения, детские пионерские лагеря, олимпийская спортивная база «Спартак». Всю территорию большой Алушты обслуживала одна туристско-экскурсионная организация — бюро путешествий и экскурсий ВЦСПС. В 1984 году бюро обслужило в среднем 500 тысяч экскурсантов. 1972 год стал рекордным для Алушты — за год на курорте отдохнули 1 миллион 72 тыс. человек. Алушта становится популярным курортом для граждан ГДР и Польши, в студенческих лагерях отдыхают студенты из многих стран мира.

Необыкновенно чистый воздух и общее ощущение спокойного благополучия всегда усиливали воздействие здешних курортных факторов. Лечат тут заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой и нервной системы.

Ялта

В послевоенные годы город стремительно рос и развивался как курорт. Со второй половины 1950-х годов на ялтинском курорте активно развивается элитный отдых, складывается система государственных дач. На берегу моря в Нижней Ореанде строятся государственные дачи № 1 и № 2, где любили отдыхать руководители страны Н.С. Хрущев, затем Л.И. Брежнев и др.



Ялта. Источник: pinterest.com

В 1960-е годы в состав Ялты были включены расположенные поблизости посёлки Ай-Василь, Аутка и Дерекой. Большинство спальных корпусов, лечебных баз, коммуникаций сегодняшних здравниц реконструировано или построено в последние десятилетия. Однако различные ведомственные структуры бывшего СССР, многие годы возводившие корпуса своих здравниц на побережье, нередко вели застройку беспорядочно и хаотично, мало заботясь об инфраструктуре. В 1960-е же годы было построено новое Южнобережное шоссе, сильно укоротившее дорогу из Ялты в Алушту, Симферополь и Севастополь, с 1961 года было открыто троллейбусное сообщение с Симферополем. 1970-е — начало 1980-х годов внесли в развитие курорта не применявшееся прежде высотное строительство, возводятся новые многоэтажные корпуса здравниц, некоторые из них простояли недостроенными до начала XXI века. Характерной приметой 1970-х можно считать значительное развитие семейного отдыха, пионером в этом направлении был дом отдыха «Пограничник». Очень быстро название «Ялта» начало ассоциироваться не только с самой Ялтой, но и с большинством деревень ЮБК, что и предопределило появление названия Большая Ялта. Во времена хрущёвской оттепели, а также после неё Ялта стремительно превратилась в один из самых привилегированных курортов СССР, уступая по своей популярности только Сочи. Получить путёвку на ЮБК было крайне сложно и выдавали их наиболее заслуженным работникам культуры, высокопоставленным чиновникам, образцовым офицерам. В конце 1980-х годов курорт всесоюзного значения располагал 180 санаторно-курортными учреждениями, ежегодно на отдых и лечение в Ялту приезжало около двух миллионов человек.

Евпатория

История этого крымского города, названного в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора, насчитывает больше 25 веков. Комфортный сухой климат, множество пляжей на любой вкус, лечебные воды малой, средней и высокой минерализации, целебные соли и грязи из окрестных озер — все эти факторы привели к тому, что Евпатория стала одним из самых популярных курортов советских людей.



Евпатория. Источник: pinterest.com

Евпатория была также одной из культовых детских здравниц СССР, сюда ехали дети со всех концов Союза. Также Евпатория считалась самым молодежным курортом СССР. Здесь сложилась особенная атмосфера свободы и веселья.

Феодосия

В 1954 году Феодосия в составе Крымской области была передана Украинской ССР. В начале 1970-х город получил статус курорта.



Феодосия. Источник: pinterest.com

Феодосийских морской пляж с мелким чисто вымытым золотистого цвета песком простирается на полтора десятка километров, почти по всему берегу одноименного залива по направлению к Керчи. В центре побережья Феодосийского залива расположен поселок городского типа (пгт) Приморский, в котором песчаный берег Золотого пляжа переходит в галечный. Здесь удобно лежать на песке и приятно входить в море по бархатному песчаному дну. Оно гладкое без рытвин, камней, скоплений водорослей, мешающих купанию. Купаться не опасно ни ребенку, ни тому, кто совсем не умеет плавать. Каждый находит свою глубину. Сквозь зеленоватую с изумрудным оттенком воду просвечивает тот же песок. Смотришь вниз, как будто в глубь толстого светло-желтого стекла. А у края горизонта море спокойное и темно-одноцветное, резко граничит с небом, таким же спокойным, таким же одноцветным, но белесым. А волны плещутся о берег приветливо и радостно, обдавая всех веселыми брызгами.

Растет Феодосия и как многопрофильный курорт. В ее здравницах широко используется минеральная вода «Феодосия» для лечения заболеваний органов пищеварения. Источник находиться вблизи города у подножия горы Лысой.

Мисхор

Расположенный между Ялтой и Алупкой, имеет микроклимат, почти тождественный Ялте. Он хорошо защищен от северных и северо-восточных ветров. Обилие солнца, чистый морской воздух и хороший пляж обеспечивают условия для успешного лечения здесь тех же болезней, какие излечиваются в Ялте.



Мисхор. Источник: pinterest.com

Дома отдыха и санатории Мисхора протянулись на несколько километров от мыса Ай-Тодор почти до Алупки. Наиболее значительные из них — санатории «Красное Знамя», «Харакс», «Марат».

На территории Мисхора имеется прекрасный парк, занимающий несколько десятков гектаров, в котором произрастают различные субтропические культуры. В 1949 году в нем заложены плантации цитрусовых. В парке размещен прекрасно оборудованный санаторий Главсевморпути «Советский полярник».

На мисхорском пляже сооружена бронзовая скульптурная группа «У фонтана» и имеется скульптура «Русалка» на скале у берега моря.