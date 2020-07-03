Лето – это маленькая жизнь
03.07.2020, 9:54, Разное
Традиция сбегать летом из душного города насчитывает не одно десятилетие. Конечно, одно из самых популярных мест — море.
«Благодаря сплошному загару, бронзой облившему тело, так что только пятки, ладони и лучевые черты у глаз оставались естественной масти, я чувствовал себя отлетом, тарзаном, адамом, всем, чем угодно, но только не голым горожанином. Неловкость, обычно сопряженная с наготой, зависит от сознания нашей беззащитной белизны, давно утратившей связь с окраской окружающего мира, а потому находящейся в искусственной дисгармонии с ним. Но влияние солнца восполняет пробел, уравнивает нас в голых правах с природой, и уже загоревшее тело не ощущает стыда», — Владимир Набоков.
1890-е. (pinterest.com)
Флорида, 1904. (pinterest.com)
Род-Айленд, 1910. (pinterest.com)
Лос-Анджелес, 1920-е. (pinterest.com)
1920-е. (pinterest.com)
1920-е. (pinterest.com)
Дайверы. (pinterest.com)
Отдыхающий. (pinterest.com)
1930-е. (pinterest.com)
1930-е. (pinterest.com)
1930-е. (pinterest.com)
На ходулях. (pinterest.com)
В цилиндрах. (pinterest.com)
Серфингистки. (pinterest.com)
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