Лето – это маленькая жизнь

03.07.2020, 9:54, Разное

Традиция сбегать летом из душного города насчитывает не одно десятилетие. Конечно, одно из самых популярных мест — море.

«Благодаря сплошному загару, бронзой облившему тело, так что только пятки, ладони и лучевые черты у глаз оставались естественной масти, я чувствовал себя отлетом, тарзаном, адамом, всем, чем угодно, но только не голым горожанином. Неловкость, обычно сопряженная с наготой, зависит от сознания нашей беззащитной белизны, давно утратившей связь с окраской окружающего мира, а потому находящейся в искусственной дисгармонии с ним. Но влияние солнца восполняет пробел, уравнивает нас в голых правах с природой, и уже загоревшее тело не ощущает стыда», — Владимир Набоков.

1890-е. (pinterest.com)

Флорида, 1904. (pinterest.com)

Род-Айленд, 1910. (pinterest.com)

Лос-Анджелес, 1920-е. (pinterest.com)

1920-е. (pinterest.com)

1920-е. (pinterest.com)

Дайверы. (pinterest.com)

Отдыхающий. (pinterest.com)

1930-е. (pinterest.com)

1930-е. (pinterest.com)

1930-е. (pinterest.com)

На ходулях. (pinterest.com)

В цилиндрах. (pinterest.com)

Серфингистки. (pinterest.com)