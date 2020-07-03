На недельку до второго

03.07.2020, 9:54, Разное

Германия, курорт Баден-Баден

Роскошный Баден-Баден, впервые упоминаемый в исторических документах как римская колония, был и остается самым известным курортом Германии. Популярным его сделала русская аристократия.



Баден-Баден. Источник: pinterest.com

Супруга Александра I, урожденная принцесса Баденская, еще в конце XVIII века завела моду ездить на воды. С тех пор здесь побывали канцлер Отто фон Бисмарк, принц Уэлльский, Шарль де Голль, Гельмут Коль, Жак Ширак, Гоголь, Айседора Дункан и многие другие знаменитости. Под каштанами Лихтенталер-аллеи Иоганн Штраус дирижировал оркестром, исполняющим вальсы перед королем Вильгельмом I.

Чехия, курорт Марианске-Лазне

Бывший Мариенбад, а ныне Марианске-Лазне называют островом в море зелени: так много лесов и парков окружают этот город-курорт с 39 минеральными лечебными источниками.



Мариенбад. Источник: pinterest.com

Золотым веком в развитии города стал 19 век. В то время курорт получил всемирную известность. Самыми именитыми гостями курорта были Гоголь, переписывавший здесь «Мертвые души», Твен, Гете, Гончаров, Шопен, английский король Эдуард VII.

СССР, Сочи

Советские лидеры отдыхали на Черноморском побережье. Так, на территории санатория «Зеленая роща» была построена дача для Сталина. Сам санаторий — бывшее имение Михайловское, принадлежавшее в начале ХХ века меценату М. М. Зензинову.



Сочинская дача Сталина. Источник: dachastalina.ru

Вся территория комплекса утопает в зелени и находится в пределах Сочинского природного национального парка. Дача стоит на вершине горного хребта между Мацестинской долиной и Агурским ущельем.

В 1930—1940-е годы это место было предназначено для отдыха политических лидеров различных партий, глав государств. Как правило, Сталин часто посещал дачу осенью, в то время как его семья любила бывать здесь летом.

СССР, Ялта

В послевоенные годы Ялта стремительно росла и развивалась как курорт. Со второй половины 1950-х годов на курорте активно развивается элитный отдых, складывается система государственных дач. На берегу моря в Нижней Ореанде строятся государственные дачи № 1 и № 2, где любили отдыхать Н.С. Хрущёв, затем Л.И. Брежнев и другие.

Хрущев и Броз Тито на госдаче близ Ялты. (wikipedia.org)

В конце 1980-х годов на Южном берегу в Форосе была выстроена последняя советская государственная дача «Заря», связанная с именем первого и последнего президента СССР М.С. Горбачева.