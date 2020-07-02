Стали известны даты проведения фестиваля “Кинотавр”

02.07.2020, 13:45, Разное

Несколько часов назад Открытый российский фестиваль наконец объявил свои даты: “Кинотавр” пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. При этом его формат будет несколько изменен в силу пандемии коронавируса, которая по-прежнему является главной проблемой большинства стран. По этой причине в 2020 году киносмотр примет меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена, а каждое мероприятие будет организовано при соблюдении всех возможных санитарных норм и эпидемиологических предписаний. При этом переносить какие-то из событий фестиваля в офлайн организаторы “Кинотавра” не собираются.

Новости о том, какой именно будет программа 31-го киносмотра, появятся в ближайшее время. Пока же сообщения о проведении фестиваля прокомментировал на своей Instagram-странице президент киносмотра Александр Роднянский:

Конечно, в это неспокойное время очень мало уверенности в том, что ждет нас завтра. Но я уверен, что никакой онлайн-формат не заменит магию экрана, зала, наполненного зрителями, не сумеет передать эмоциональную силу коллективного переживания. Поэтому фестиваль пройдёт в традиционном формате – с показами, обсуждениями и пресс-конференциями, но с оглядкой на все санитарные и эпидемиологические нормы и предписания… Пропустить фестиваль мы не можем. Ведь у него есть своя миссия и мы последовательны в ее реализации. Мы видим в “Кинотавре” не только способ разобраться в состоянии дел в российском кино в конкретный год, но инструмент продвижения к зрителю лучших отечественных фильмов. А значит – и взгляда талантливых кинематографистов на обстоятельства нашей жизни. За 30 лет своей истории “Кинотавр” зафиксировал в своих фильмах историю новой страны. Надежды и разочарования, победы и поражения, проблемы и вызовы – всё то, чем жила огромная страна. 31-й “Кинотавр” поможет нам понять что-то важное про нас самих, живущих в 2020-м, почувствовать нерв общественного напряжения, предложит новые работы лидеров нашего кино и откроет новых авторов. Ведь для этого он и существует.

Федор Бондарчук, Валерия Роднянская и Александр Роднянский на церемонии открытия 30-го “Кинотавра”

Напомним, еще в апреле стало известно, что фестиваль перенесен на осень в связи с распространением вируса COVID-19. “Кинотавр” считается важнейшим смотром в истории современного российского кинематографа. Именно там свое признание и призы получали такие режиссеры, как Анна Меликян, Александр Велединский, Авдотья Смирнова, Оксана Карас, Василий Сигарев, Борис Хлебников, Алексей Попогребский и многие другие. Там же проходили первые российские показы дебютов Александра Горчилина, Кантемира Балагова, Ильи Учителя и Ивана Шахназарова. В интервью нашему изданию два года назад президент фестиваля Александр Роднянский так описывал киносмотр:

На любом смотре кино становится барометром настроений в обществе. Так что о состоянии дел в России можно судить по выпускам новостей или по “Кинотавру”.

Постер 31-го кинофестиваля “Кинотавр”

Киносмотр в Сочи – не первый фестиваль, который вынужден менять время проведения из-за коронавируса. По этой же причине в начале октября (а не в апреле) должен будет пройти Московский Международный кинофестиваль, даты которого пока еще не известны. Что же касается международной кинообщественности: в этом году был отменен Каннский кинофестиваль и многие другие киносмотры. Однако организаторы Венецианского фестиваля по-прежнему собираются его провести – Мостра должна будет закончиться практически к началу “Кинотавра”, 12 сентября.