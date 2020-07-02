Скандалы: Загадки водного царства

02.07.2020, 12:40, Разное

Зачем экс-главу «РусГидро» Евгения Дода сначала посадили, а затем отпустили

Спустя четыре года следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «РусГидро» Евгения Дода. По словам адвоката Дода Руслана Коблева, дополнительное расследование в отношении экс-руководителя пока не проводится, а уголовное преследование прекращено еще в ноябре 2018 года. История Евгения Дода остается, тем не менее, странной и вызывающей много вопросов.

На свободу с чистой совестью

Напомним, что Евгений Дод и бывший главный бухгалтер «РусГидро» Дмитрий Финкель обвинялись в растрате. Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), но позже обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 160 УК РФ («Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере»). По версии следствия, Дод завысил свою премию за 2013 год на 73 миллиона рублей и получил вознаграждение в размере 353,21 миллиона рублей.

Евгений Дод был арестован в июне 2016 года, но потом события стали разворачиваться удивительным образом. За Дода неожиданно заступилась Генпрокуратура, отказавшись утверждать обвинительное заключение, и вернула материалы следствию. Основанием для этого стали нестыковки в финансовых документах.

Фигуранты так и не признали своей вины, но погасили ущерб (200 млн рублей, хотя «РусГидро» подавала иск более чем на 700 млн). В итоге следствие согласилось на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. А после истечения срока экс-глава «РусГидро» отпущен на свободу.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Финкеля прекращено в 2019 года. Иными словами, топ менеджеры «РусГидро» отделались легким испугом и крупными материальными тратами.

Старые связи

Евгений Дод возглавлял «РусГидро» с ноября 2009 до августа 2015 года. В энергетику он пришел в 1999 году, работал заместителем начальника департамента экспорта РАО «ЕЭС России», которое на тот момент уже возглавлял Анатолий Чубайс. На базе этого департамента в 2000 году была создана новая компания — «Интер РАО» (монополия на рынке экспорта электроэнергии), которую в течение почти десяти лет курировал Евгений Дод.

В 2009 году, после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, он был назначен предправления другой государственной энергетической компании — «РусГидро».

В июне этого года, после непростого периода жизни, Евгений Дод стал независимым директором в составе совета директоров Segezha Group, лесопромышленного холдинга АФК «Система». Стоит заметить, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс также с июня является членом совета директоров АФК «Система». Так что вряд ли назначение Дода можно считать случайным.

Где миллиард

Надо признать, что история Евгения Дода выглядит действительно удивительной. Одна из версий происшедшего — с топом просто свели счеты.

Вполне вероятно, что это может быть и так. Хотя, как обращали внимание журналисты, жил Евгений Дод явно не по средствам. Зарабатывая в год более 6–7 млн долларов, тратит он гораздо больше. Так, Доду принадлежали восемь земельных участков в ближнем Подмосковье и дворец на берегу Пестовского водохранилища, известного как «Остров миллионеров». Цена сотки земли в этом месте достигает 12,6 млн рублей. Таким образом угодья Дода оценивались как минимум в полмиллиарда. Примерно столько же стоил и дворец. Была у Евгения Дода и городская квартира, правда, оформленная на супругу. Более 300 квадратных метров в элитном ЖК в центра столицы, которые оцениваются от 12 до 20 млн долларов.

Но этим сегодня вряд ли кого можно удивить. Так живут многие российские чиновники, и Евгений Дод шиковал не более других.

Другое дело, что претензий непосредственно к работе Евгения Дода было предостаточно. Так, например, зимой 2013 года сотрудники МВД выявили схему хищения денежных средств, выделенных Загорской ГАЭС-2. Установлено, что при строительстве объектов гидроаккумулирующей электростанции генподрядчик заключал фиктивные субподрядные договоры с подконтрольными строительными организациями. Уплаченные средства переводились на расчетные счета, обналичивались, а потом расхищались.

При этом надо учитывать, что Загорская ГАЭС-2 являлась одним из приоритетных проектов «РусГидро», строительство второй очереди станции велось в Сергиево-Посадском районе.

Хищения в госкорпорации «РусГидро» стали поводом для критики со стороны президента Владимира Путина. В феврале 2013 года глава государства отчитал Евгения Дода за медлительность в борьбе с хищениями средств компании. Свое возмущение по поводу того, что «РусГидро» до сих пор не подало заявление в МВД, глава государства выразил во время заседания президентской комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности: «Миллиард у вас утащили. Миллиард ушел на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании». Правда для Дода дело на тот момент только нагоняем и закончилось.

Как не садитесь…

Главное же, что за то время пока Евгений Дод возглавлял «РусГидро», капитализация самой компании сократилась более чем в 2,5 раза.

Впрочем, наверное не только в Евгении Доде тут дело, а в самой системе управления государственными компаниями. Например в Якутии сейчас продолжается ликвидация последствий разлива топлива на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго», произошедшего 21 июня.

«Сахаэнерго» входит в «РусГидро», управляет компанией ныне Николай Шульгинов. И похоже, всё, чем занимался Николай Шульгинов после прихода на пост руководителя «РусГидро» — активная распродажа непрофильных (да и профильных ) активов. За первые три года его руководства, с 2015 по 2018 годы, был реализован 461 непрофильный актив на 32,5 млрд рублей. У экспертов при этом серьёзные вопросы вызывала оценка стоимости активов, проведённая госкорпорацией.

В то же время проблемы самой компании так и остаются нерешенными. Серьёзные сложности у «РусГидро» с реконструкцией старых мощностей, не попавших в приватизационный план компании: «Крымэнерго», «Загорская ГАЭС-2» и другие. Многие объекты стали долгостроями. Как, например Совганская ТЭЦ в Хабаровском крае, сроки сдачи которой пришлось перенести на 2020 год.

Недавно Николай Шульгинов заявил, что не намерен продлевать пятилетний контракт с «РусГидро», истекающий этой осенью. По-видимому, он сделал все что хотел и мог. Любопытно, как будет себя вести человек, который в дальнейшем займет эту должность?

Так что, похоже, к борьбе с коррупцией история Евгения Дода имеет мало отношения. Эта история больших денег, крепких связей и жесткой подковёрной борьбы. Россиянам может, и не было бы дела до этих схваток. Так, по мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, аресты крупных чиновников зачастую воспринимаются людьми как показуха. Да только периодически происходящие аварии на предприятиях, входящих в «РусГидро», не могут оставить никого равнодушными.

Александра Волкова