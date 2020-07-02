Мини-платье для видеозвонка: Кейт Миддлтон удалось нарушить королевские правила и остаться незамеченной

02.07.2020, 10:25, Разное

Вчера отмечался День Канады – главный государственный праздник страны, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада. К празднованию присоединились и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, которые вышли на видеосвязь с медицинскими работниками госпиталя Surrey Memorial Hospital.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)1 Июл 2020 в 6:11 PDT

Герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с сотрудниками Surrey Memorial Hospital в Британской Колумбии, чтобы узнать об их опыте борьбы с COVID-19 и о проблемах, с которыми они столкнулись во время вспышки пандемии, включая воздействие коронавируса на персонал и их семьи,

– говорится в сообщении, опубликованном организацией Fraser Health в Instagram. Для видеозвонка Кэтрин выбрала твидовое платье Alexander McQueen, которое таило в себе один “сюрприз” – модель отличается длиной мини, а она, как известно, не одобряется королевским протоколом. Монаршие особы привыкли носить миди- или макси-платья, но поскольку в Zoom-конференции виден только верх наряда, герцогиня пошла ва-банк.

Кейт Миддлтон Платье Alexander McQueen

Отметим, что ранее Миддлтон появлялась на публике в более скромном наряде – как раз макси-длины, став участницей высадки деревьев в центре Nook при детском хосписе East Anglia Children’s Hospices в Норфолке. Температура в тот день достигала 30 градусов по Цельсию, а потому герцогиня надела легкое летнее платье с цветочным принтом бренда Faithful the Brand за 180 фунтов стерлингов.

Кейт Мидллтон в саду Nook