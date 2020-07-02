 

Страна, остриженная «под ноль»

02.07.2020, 10:25, Разное

Ну что! Полный триумф обнуляжа. Шустро посчитали 99,9% голосов, результаты даже лучше прогноза ВЦИОМа: при явке 65,2% «за» 77,93%, «против» – 21,26%.

Все магазинные тележки, багажники, пеньки и лавочки страны проголосовали за обнуленного Путина! Виват, Памфилова и Кириенко! Виват тысячам безымянных начальников УИКов, которые, не жалея живота своего, организовывали надомное, прибагажное, пеньковое голосование. Виват начальникам всей страны, большим и малым, которые гнали своих подчиненных на голосование по обнуляжу, как баранов на заклание.

И, соболезнования рядовым соучастникам этого «всенародного одобрямса». Теперь живите с этим. Долго… Но вряд ли счастливо…

Апофеоз недельного балагана по имитации народной любви к путинским поправкам в Конституцию, был достигнут вчера в Коми.

Там 70% «против» чудесным образом в свете новых сведений превратились в 70% – «за».

Это что-то невиданное и неслыханное.

95% в Тыве в «электоральных султанатах» нас не удивишь. Но чтобы вот так – стакан протестного голосования опрокидывался начальством в «победное» с криком «Прост!» – что-то новенькое.

«Легким движением руки брюки превращаются… превращаются брюки… брюки превращаются… В элегантные шорты»!

Советская киноклассика. Эти бы слова да главной ЦИКовской дикторше.

Остриженная вчера «под ноль» страна выстроена в колонну и с криками «раз-два» отправлена строем мимо военных памятников в пустоту. Затихли песни за горизонтом, улеглась дорожная пыль от миллионов ног.

«Горит восток зарею новой»…

СерпомПо



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