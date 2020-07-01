Жена автора “Кода да Винчи” Дэна Брауна обвиняет его в нескольких изменах

01.07.2020, 18:05, Разное

Автор “Инферно”, “Ангелов и демонов” и “Кода да Винчи” Дэн Браун известен своими детективными романами-головоломками, в которых главные герои, следуя подсказкам из древних манускриптов, разгадывают тайны мироздания. Впрочем, не менее интересные сюжеты можно найти и в биографии самого писателя. Если верить иску, поданному против Дэна его супругой Блайт в этот понедельник, из истории их брака получился бы увлекательный роман. Хоть и с трагическим финалом.

Супруги развелись еще в декабре 2019 года, и Блайт отошла существенная доля нажитого в браке имущества. Однако моральная компенсация, по-видимому, оказалась для женщины важнее. По сообщениям издания People, в поданных ею документах заявляется, что вся жизнь с Брауном была паутиной изо лжи, основанной на многолетних изменах мужа. Деньги же на содержание своих любовниц писатель брал из их общих семейных фондов, что и возмущает Блайт больше всего. Также женщина пребывает в шоке от того, что в число возлюбленных Брауна вошло по сути все его и ее близкое окружение – парикмахер, персональный тренер, некая близкая их семье женщина-политик, подруга самой Блайт.… Автор умудрился соблазнить даже тренера по верховой езде, которую Блайт наняла в Голландии для ухода за их жеребцом. А после – подарил этой женщине лошадь за 345 тысяч долларов. Началось же это пагубное поведение примерно в 2014 году.

Дэн Браун

В документах написано, что Блайт на протяжении многих лет являлась поддержкой и опорой своему супругу, помогала ему развивать его талант и даже “привнесла ключевые темы и основные идеи в некоторые из его романов” – включая и главный хит писателя “Код да Винчи”. А также – что в последние годы они стали друг другу чужими людьми, она всеми силами старалась спасти брак и три раза предлагала Дэну отправиться к семейному психологу. Но тот отказывался.

Официальный ответ самого Брауна не заставил себя долго ждать. И его заявление, которое оказалось в распоряжении People, таково:

Я потрясен этими ложными обвинениями. Я был честен и верен ей и во время соглашения о разводе, в результате которого Блайт получила больше половины наших общих средств. У меня нет желания дискутировать с моей супругой публично, и я не получу никакого удовольствия, если доведу это дело до суда. По причинам, известным ей одной, она создала свою версию нашего брака, направленную на то, чтобы унизить меня.

Дэн и Блайт Браун

На данный момент супруга писателя остается непреклонна в своем желании отомстить – ведь о двойной жизни мужа она узнала совсем недавно:

Я верила этому мужчине долгие годы. Мы работали вместе и, добившись успеха, пообещали друг другу, что не позволим славе изменить нас. Но теперь я не узнаю человека, которым стал Дэн. Пришло время миру узнать про его обман и предательство. Пришло время правды.

О том, на чьей стороне находится общий сын пары – Дэвид Чинчилла (1998 года рождения), не сообщается. Неизвестна и сумма компенсации, которую просит Блайт за предательство мужа. Кажется, исход этой истории будет еще более головокружительным, чем финал “Ангелов и демонов”.

Дэн Браун (справа) со съемочной группой экранизации своей книги “Инферно”: Томом Хэнксом, Фелисити Джонс, Омаром Си и Роном Ховардом