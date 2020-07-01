 

Вас раскусили: как девушка Леонардо Ди Каприо испортила его план по борьбе с папарацци

01.07.2020, 15:50, Разное

Леонардо Ди Каприо не слишком жалует папарацци: нет, он не нападает на них с ругательствами и угрозами, но регулярно гримасничает или изобретает способы, как скрыться от вспышек фотокамер. Так случилось и на днях, когда Лео побывал в ресторане Nobu в Малибу вместе со своей девушкой Камилой Морроне.

Пандемия коронавируса подбросила Ди Каприо новую идею для конспирации, поэтому актер надел защитную маску на пол-лица и укрыл голову капюшоном от худи. Казалось бы, его можно было бы счесть за среднестатистического американца, одетого по-спортивному, если бы рядом с ним не было красавицы-модели, в которой, несмотря на маску, было несложно узнать Морроне. Как говорится, хочешь спрятаться сам – спрячь и подругу!

Леонардо Ди КаприоЛеонардо Ди Каприо и Камила МорронеНедавно источник журнала People сообщил, что, в отличие от многих пар, распавшихся во время пандемии коронавируса, на эту пару вынужденная самоизоляция повлияла положительно.

Обычно он очень независим, проводит много времени с друзьями, но из-за карантина большую часть жизни посвящал Камиле. Они находились рядом 24/7 в течение нескольких месяцев, изолировались в его доме. Он любит быть с ней, они стали очень близки.

Леонардо Ди Каприо и Камила МорронеКликните на фото для просмотра галереиВ середине июня Ди Каприо организовал вечеринку в честь дня рождения Морроне. Оскароносный актер выбрал в качестве концепции вестерн-тематику, попросив гостей прийти на торжество в ковбойских шляпах. Как сообщает Page Six, частная вечеринка прошла на яхте: судно отплыло от Марина-дель-Рей, штат Калифорния, около 11:00 – по направлению к Малибу, вернувшись на берег около 16:30. Среди присутствовавших на вечеринке значились Нина Добрев и ее парень Шон Уайт, а также давние друзья Лео – Кевин Коннолли и Лукас Хаас.



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