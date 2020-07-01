Секретные комнаты Букингемского дворца

01.07.2020, 15:24, Разное

В Букингемском дворце есть немало секретных комнат, о которых известно не только исследователям, историкам и журналистам, но туристам. Эксперты рассказали о принадлежности этих помещений, раскрыв некоторые тайны.

О существовании некоторых комнат было известно давно. Например, королева Виктория ещё в 1844 году совместно с принцем Альбертом открыла часовню. Она просуществовала до 1940 года, но была разрушена при налёте немецкой авиации. Позже произошла перепланировка, и её перенесли в юго-восточную часть дворца. Также от внимания миллионов нельзя скрыть секретную дверь в Белой гостиной, стилизованную под зеркало и шкаф. Елизавета II часто удаляется из помещения после собраний и публичных выступлений за неё, где располагаются скрытые государственные апартаменты.

Есть в Букингемском дворце и кабинет личного королевского врача Тимоти Эванс. Он всегда находится на месте, но никто, кроме правящей династии и обслуживающего персонала не пользуется его услугами. От одного из служащих в прошлом году стало известно и о наличии частного кинотеатра. Временами у экрана собирается вся семья для просмотра фильмов. Есть в просторных залах и полноразмерный крытый бассейн. Принц Джордж в нём учился плавать. Его родители принц Уильям и Кейт Миддлтон также нередко осуществляют водные процедуры.

Доступны всем обитателям королевских апартаментов и почтовые услуги. Специальное отделение Royal Mail обслуживает 800 человек. Наиболее же секретной комнатой, которой известно на данный момент, является та, где установлен банкомат. О нём стало известно благодаря экс сотруднику банка Coutts. Гордон Пелл заявлял, данное помещение находится в подвальной части и недоступно персоналу. Только члены семьи могут снимать наличные в нём.