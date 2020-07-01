Тарифы встали за обнуление

01.07.2020, 11:26, Разное

Прямо сегодня, в день комедии «обнуление Путина» власти наградили граждан России ростом тарифов ЖКХ. Они вырастут во всех российских регионах. Больше всего – почти на 6% – на Северном Кавказе, около 5% – в Москве, Бурятии, Омской области и Якутии.

«И все круче, круче, круче, круче полет…»

Властям нет дела до того, что доходы граждан в период пандемии упали. Решение об увеличении тарифов ЖКХ с 1 июля не было отменено.

Это к вопросу о важных «социальных поправках» в Конституцию – наглядная демонстрация, что происходит на самом деле в решающий день обнуления.

Можно было не трогать тарифы, по крайней мере, полгода или год, использовать для «затыкания дыр» в ЖКХ средства фонда нацонального благосостояния.

Можно было, хотя бы демагогически, чтобы продемонстрировать заботу начальства о народе, дать послабление.

Но, нет. И обнулимся, и ограбим. Разом.

По горе наверх лезет покрытый потом, страждущий вечной власти главный начальник. В рюкзаке за плечами попискивает его «традиционная семья»: Медведев и прочие ценные игрушки – потускневший, скрипящий «неодворянин» Патрушев, неваляшки Ротенберги, Кабаева со скакалкой, лентой и мячом, женщины № 1 и № 2.

Наверху, помахивая Главному флагами, толпятся быстро взлетевшие по склону тарифы на воду, электричество, канализацию.

«Ура! Ура! Еще немного. Поднажми! Скоро мы вместе с тобой пойдем в связке из «георгиевских» лент на штурм новых высот»!

В ярком синем июльском небе горит Солнце. Задравшая головы, очумевшая страна застыла в молчании у подножия правящих высот. Руки пока в карманах, но кулаки уже сжаты.

СерпомПо