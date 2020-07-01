“Оскаровский” комитет: Ана де Армас, Виталий Манский, Зендая и другие вошли в состав киноакадемиков

01.07.2020, 11:20, Разное

Не так давно стало известно, что из-за пандемии коронавируса церемонию вручения премии “Оскар” решено было перенести – теперь она будет проходить не в конце февраля или начале марта, а аж 25 апреля. Впрочем, эти перемены в расписании не помешали ее организаторам опубликовать ежегодный список счастливчиков, которые теперь смогут принимать активное участие в судьбе обладателя золотого болванчика. Несколько часов назад был оглашен список из 819 новых членов американской киноакадемии из 68 стран. Теперь Киноакадемия насчитывает 9142 человека (в прошлом году эта цифра было больше, но, по-видимому, свое членство некоторые академики решили “не продлевать” – Ред.).

Судя по подсчетам аналитиков, среди новых академиков 45% – женщины, а 36 % – из ранее мало представленных на “Оскаре” этнических и расовых меньшинств. В последнем угадывается ответ организаторов церемонии на настроения в индустрии – в рамках движения Black Lives Matter, а также разговоров о том, что в американском (да и международном) кинематографе в фокусе внимания по-прежнему редко оказываются представители различных рас, такой шаг более чем логичен.

Флоренс Пью

Зендая Впрочем, этот ответ на тренды не отменяет и множества заслуг новых членов Киноакадемии. Так, в число новичков вошли российские известные документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, монтажер Игорь Литонинский (он работал над фильмами “Дылда” и “Дуэлянт”), супервайзер спецэффектов Дмитрий Токояков и звукорежиссер Павел Дореули. Получила свое почетное место и Аквафина – первая актриса азиатского происхождения, получившая в прошлом году “Золотой глобус” за главную женскую роль (в драме “Прощание”). Постоянно появляющиеся в сводках киноновостей актеры Флоренс Пью, Зендая, Джордж Маккей, Оливия Уайлд, Маккензи Дэвис и Ана де Армас (последняя часто попадает в СМИ еще и благодаря своему бойфренду Бену Аффлеку) также оказались среди этих 819 кинематографистов.

Аквафина Виталий Манский Оливия Уайлд Ана де Армас

Джордж Маккей

Напомним, приглашенные в состав киноакадемиков всегда могут отказаться от этой почетной должности – хотя бы потому, что это не бесплатное удовольствие. Членство в такой известной организации обходится примерно в 300-450 долларов в год, и для некоторых кинематографистов эта сумма может оказаться довольно большой. Кстати, в прошлом году Киноакадемия пригласила 842 человека из 59 стран, и тогда в число “новичков” вошли Тимоти Шаламе, Джоан Роулинг, Кендрик Ламар и многие другие. С полным списком всех – как новых, так и старых – участников можно ознакомиться на сайте академии.