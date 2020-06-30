 

Сытный ужин: фетучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов

30.06.2020, 20:54, Разное

Ингредиенты:

300 г фетучини
2-3 горсти петрушки
Немного базилика
¼ стакана грецких орехов
1 зубчик чеснока
1 ст.л. лимонного сока
¼ стакана тертого пармезана
2 ст.л. оливкового масла
2 большие горсти шпината
½ бокала белого сухого вина (или столько же воды, в которой варилась паста)
Соль, перец

Приготовление:

Традиционно песто готовится с помощью ступки (pesto с итальянского – толченый, молотый). Но я, конечно, делаю его в блендере, – Маша Кравцова.⠀

1. В блендере взбиваем петрушку, базилик с орехами, чесноком, лимонным соком и пармезаном.

2. Добавляем оливковое масло, солим, перчим, взбиваем еще минуту. Консистенцию можно регулировать небольшим количеством воды или вина.

3. Отвариваем фетучини до состояния al dente. Откидываем на дуршлаг и возвращаем в кастрюлю. Добавляем песто и шпинат. Перемешиваем. Добавляем пару ложек вина или воды, в которой варилась паста.

4. Подаем с толчеными орехами и тертым пармезаном.

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Публикация от МАРИКА (Маша Кравцова) (@marikakravtsova)14 Июн 2020 в 8:55 PDT

Еще варианты песто:

1. Руккола + мята + сыр пекорино + конопляные семечки или подсолнечника + чеснок + сок лимона + оливковое масло + соль.

2. Морковная ботва + кинза + сыр + миндаль + чеснок по желанию + белое вино.

3. Кейл + петрушка + тыквенные семечки + пармезан + оливковое масло + лимонный сок + чеснок по желанию.

4. Шпинат + немного базилика + фисташки + пармезан + масло + лимонный сок.



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