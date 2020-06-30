Сытный ужин: фетучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов
30.06.2020, 20:54, Разное
Ингредиенты:
300 г фетучини
2-3 горсти петрушки
Немного базилика
¼ стакана грецких орехов
1 зубчик чеснока
1 ст.л. лимонного сока
¼ стакана тертого пармезана
2 ст.л. оливкового масла
2 большие горсти шпината
½ бокала белого сухого вина (или столько же воды, в которой варилась паста)
Соль, перец
Приготовление:
Традиционно песто готовится с помощью ступки (pesto с итальянского – толченый, молотый). Но я, конечно, делаю его в блендере, – Маша Кравцова.⠀
1. В блендере взбиваем петрушку, базилик с орехами, чесноком, лимонным соком и пармезаном.
2. Добавляем оливковое масло, солим, перчим, взбиваем еще минуту. Консистенцию можно регулировать небольшим количеством воды или вина.
3. Отвариваем фетучини до состояния al dente. Откидываем на дуршлаг и возвращаем в кастрюлю. Добавляем песто и шпинат. Перемешиваем. Добавляем пару ложек вина или воды, в которой варилась паста.
4. Подаем с толчеными орехами и тертым пармезаном.
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Еще варианты песто:
1. Руккола + мята + сыр пекорино + конопляные семечки или подсолнечника + чеснок + сок лимона + оливковое масло + соль.
2. Морковная ботва + кинза + сыр + миндаль + чеснок по желанию + белое вино.
3. Кейл + петрушка + тыквенные семечки + пармезан + оливковое масло + лимонный сок + чеснок по желанию.
4. Шпинат + немного базилика + фисташки + пармезан + масло + лимонный сок.
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