Сытный ужин: фетучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов

30.06.2020, 20:54, Разное

Ингредиенты:

300 г фетучини

2-3 горсти петрушки

Немного базилика

¼ стакана грецких орехов

1 зубчик чеснока

1 ст.л. лимонного сока

¼ стакана тертого пармезана

2 ст.л. оливкового масла

2 большие горсти шпината

½ бокала белого сухого вина (или столько же воды, в которой варилась паста)

Соль, перец

Приготовление:

Традиционно песто готовится с помощью ступки (pesto с итальянского – толченый, молотый). Но я, конечно, делаю его в блендере, – Маша Кравцова.⠀

1. В блендере взбиваем петрушку, базилик с орехами, чесноком, лимонным соком и пармезаном.

2. Добавляем оливковое масло, солим, перчим, взбиваем еще минуту. Консистенцию можно регулировать небольшим количеством воды или вина.

3. Отвариваем фетучини до состояния al dente. Откидываем на дуршлаг и возвращаем в кастрюлю. Добавляем песто и шпинат. Перемешиваем. Добавляем пару ложек вина или воды, в которой варилась паста.

4. Подаем с толчеными орехами и тертым пармезаном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАРИКА (Маша Кравцова) (@marikakravtsova)14 Июн 2020 в 8:55 PDT

Еще варианты песто:

1. Руккола + мята + сыр пекорино + конопляные семечки или подсолнечника + чеснок + сок лимона + оливковое масло + соль.

2. Морковная ботва + кинза + сыр + миндаль + чеснок по желанию + белое вино.

3. Кейл + петрушка + тыквенные семечки + пармезан + оливковое масло + лимонный сок + чеснок по желанию.

4. Шпинат + немного базилика + фисташки + пармезан + масло + лимонный сок.