 

Королева Летиция и король Филипп посетили Севилью и Кордову в рамках “постковидного” тура

30.06.2020, 18:45, Разное

Король Филипп и королева Летиция продолжают путешествовать по Испании, привлекая внимание к внутреннему туризму и поддерживая местное население в период пандемии коронавируса, которую пока не удалось победить. На этот раз 52-летний король и его 47-летняя супруга побывали в центре Андалусии, Севильи, где их ждала насыщенная программа.

Король Филипп и королева ЛетицияПриветствовать местных жителей монаршая пара вышла в медицинских масках, а Летиция продолжила курс на довольно бюджетные наряды – на этот раз на ней было платье с разводами от испанского бренда Adolfo Dominguez стоимостью около 150 долларов. Король и королева посетили Южный полигон, депрессивный район Севильи, общественные центры El Esqueleto и Fundacion Don Bosco, Севильский Алькасар, где встретились с местными бизнесменами.

Во второй половине дня их ждали в другом месте Андалусии, Кордове, предлагая ознакомиться с исторической частью города и поприветствовать жителей. И если Летиция осталась в том же “луке”, то Филипп предпочел сменить рубашку и предстать перед подданными в обновленном образе.

Король Филипп и королева Летиция



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