Ради святого дела обнуления можно даже ослепнуть ненадолго

30.06.2020, 16:59, Разное

В этом их будоражащем умы «голосовании» инновационной оказалась не только процедура. Поражает еще и то, сколько ярости, сколько огня, сколько надрыва у причастных к происходящему в оправдании собственных действий. И в оскорблениях в адрес тех, кто решается происходящее критиковать, конечно же.

Можно ведь было бы как раньше, как всегда — объявить о грандиозной явке и невероятном уровне поддержки, сообщить, что значимых нарушений не зафиксировано, разогнать пару митингов, если вдруг соберется кто на митинги протеста, да и разойтись, и забыть о невиданном торжестве демократии до следующего невиданного торжества демократии. И это, в общем, все сделано: о грандиозной явке уже объявили, с невероятным уровнем поддержки тоже порядок, за неимением митингов ловят, мнут слегка и штрафуют тех, кто встает в одиночные пикеты.

Но оказывается, что этого мало. В истории с поправками этого почему-то мало. Люди, пытающиеся посреди натужного праздника всенародной любви к вождю сохранить хоть какую-то трезвость ума, просто посмеиваются над фотографиями «избирательных участков» на пнях и в багажниках. Это смех бессилия, конечно, но что тут еще поделаешь? Зато у людей, которые за процесс организации праздника непосредственно отвечают, все всерьез. Ярость с ненавистью — бурным потоком, сеансы поиска врагов с последующим их разоблачением — без остановки.

«Оппозиция продолжает намеренно дискредитировать процедуру голосования», — сообщает «Российская газета». Процедуру нельзя дискредитировать, потому что ее уже дискредитировали дважды: в первый раз, когда придумали, и во второй — когда голосование началось. Оба раза оппозиция ни при чем, но оппозиция, конечно, еще ответит за все свои выдуманные преступления.

Есть, кстати, очень сильное ощущение, что теперь и правда за грозными словами государственных людей последуют дела. Уголовные дела против тех, кто позволил себе усомниться и в процедуре, и в результатах процедуры.

Ради святого дела обнуления можно даже ослепнуть ненадолго: «В эти дни мы с первого дня сполна хлебнули, когда (нас) разыграли, изгалялись над темой голосования на пеньках, лавочках, багажниках. Каждый случай разобрали и посмотрели, что было на самом деле. Не было никаких пеньков», — заявила Элла Памфилова. Элла Александровна, вы, конечно, хлебнули, не поспоришь, и эта вот пахучая субстанция коричневого цвета, которой вы хлебнули — как бы это мягко сказать, не шоколад. Впрочем, этот вкус вам должен быть знаком. Вот только вы же сами себе это хлебово и приготовили. И вообще, к чему обидки, вам ведь, похоже, нравится его хлебать, разве что порции в этот раз побольше, чем обычно.

А готовность в упор не замечать очевидное даже своеобразное уважение вызывает. Вырисовывается новая какая-то заповедь: и если на фотографии с придомового голосования увидишь пень, то вырви глаз свой, ибо это враги из-за океана и местные их приспешники, пробравшись прямо в голову твою, тебя искушают! Скажите, Элла Александровна, своим, пусть не забудут это в текст Конституции вписать, когда в следующий раз соберутся Основной закон увечить.

Штука, между прочим, заразная. Элла Памфилова снялась в программе Владимира Познера «Познер». Не знаю уж, успела ли она укусить знаменитого телеведущего перед эфиром, но в эфире телеведущий со зрителями поделился догадкой: «Очень многие из тех людей, кто против поправок, говорят, что это затеяно только для того, чтобы президент Путин мог продлить свой срок. Я с этим не согласен, мне кажется, что если бы он хотел продлить свой срок, это можно было бы сделать гораздо менее сложно, без больших усилий, без поправок в Конституцию и так далее». «Я с вами согласна в том, что не поэтому Владимир Владимирович предложил эти поправки», — ответила глава ЦИК.

Целая комиссия в Совете Федерации заседает, изыскивая факты «иностранного вмешательства» в процесс свободного волеизъявления восторженного народа. И факты найдут, и виновных обозначат, и судилище, я думаю, по итогам сварганят. Разберутся с этим гнусным троцкистско-бухаринским охвостьем, с бандой уругвайских шпионов и патагонских наймитов так, как завещали предки, не раз упомянутые в перекореженной Конституции. И будут трудящиеся писать в газеты письма с требованием покарать изменников как бешеных собак. Хотя зачем в газеты? Лучше сразу Валентине Терешковой, оно надежнее.

Сочиняют даже что-то вроде новых городских страшилок, чтобы показать, как коварен враг, вознамерившийся помешать вождю переписать Конституцию под себя. В одном черном-черном городе по улице ездила черная машина, водитель которой предлагал прохожим деньги за голосование против поправок. Я это не придумал, а прочел в газете. Они это все всерьез.

И тут вдруг появляется новость, которая помогает с собственным недоумением разобраться. Владимир Жаринов, тележурналист ГТРК «Красноярск» уволился, «чтобы не участвовать в этом безумии». Чтобы не «пиарить откровенно деструктивные действия властей». Нашелся среди всех, вовлеченных в процесс информ-обеспечения принятия поправок, один, который стрелять отказался.

«Поправки в Конституцию — историческое преступление», — написал Жаринов у себя в фейсбуке. Не то чтобы это такая уж глубокая мысль. И Памфилова, и Познер, и депутаты, и сенаторы, и члены разнообразных палат с фальшивыми общественниками, советов по правам президента при президенте и прочих фейковых новообразований, изображающих наличие лояльного вождю гражданского общества, тоже наверняка отлично это понимают.

Понимают, в чем участвуют, знают, что делают, только вот, в отличие от обычного телеведущего с регионального канала, остановиться не могут. Или не хотят. Это, кстати, больно и стыдно, себя-то ведь не обманешь. Отсюда и ненависть, и надрыв, и готовность не замечать очевидное.

И за это свое соучастие они с нас еще спросят, вот увидите. По всей строгости местного беззакония. Должен ведь кто-то ответить за моральные страдания уважаемых людей.

Иван Давыдов