Голос: Предварительное заявление о ходе досрочного голосования по изменению Конституции России

30.06.2020, 14:45, Разное

Движение «Голос» неоднократно подчеркивало, что сами правила общероссийского голосования не позволяют выявить свободную волю народа: поправки принимаются одним «пакетом», не обеспечено равенство прав сторонников и противников поправок при агитации, государственные, муниципальные органы и даже избирательные комиссии занимаются агитацией за поправки. То, как проводится голосование, не соответствует ни российским конституционным, ни международным стандартам волеизъявления. Тем не менее, мы приняли решение о проведении наблюдения в дни голосования, чтобы максимально точно задокументировать происходящее. Выявление проблем и объективное, полное информирование общества о них — одна из наших основных целей.

Настоящее заявление является предварительным и посвящено только досрочному голосованию 25–30 июня. Заявление по итогам наблюдения в основной день голосования — 1 июля — будет опубликовано 2 июля.

На протяжении 25–30 июня «Голос» проводит краткосрочное наблюдение в 42 регионах. Оно основано на данных, получаемых из регионов от участников и организаторов голосования, наблюдателей и представителей СМИ, по разным каналам, включая, горячую линию 8 800 333-33-50, «Карту нарушений», СМИ, интернет, социальные сети и мессенджеры.

За период с 25 июня до 13 часов 30 июня в движение «Голос» поступило 1587 обращений. Из них 513 — на горячую линию, 1074 — на «Карту нарушений» и по другим электронным каналам связи. Признаки нарушений содержат 682 сообщения.

Главные выводы о ходе досрочного голосования

1. Грубое превышение полномочий и незаконная деятельность избирательных комиссий

ЦИК России неоднократно выходила за рамки установленных законом полномочий. На протяжении шести дней используются различные формы массового досрочного голосования, не предусмотренные законом о поправке. Несмотря на то, что порядок голосования конституционный законодатель поручил установить Центральной избирательной комиссии, полномочий по определению сроков и форм голосования он организаторам голосования не передавал. Наоборот, законодатель самостоятельно установил жесткие сроки голосования — согласно ч. 5 ст. 2 закона о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» «общероссийское голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о его назначении». Указ был опубликован 1 июня, поэтому даже арифметически общероссийское голосование не может начаться ранее 1 июля. Таким образом, ЦИК России превысила полномочия, самовольно расширив сроки голосования и установив его формы, не предусмотренные законом.

ЦИК России незаконно создала специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования. Полномочия по формированию ТИК (за исключением зарубежных) принадлежат региональным комиссиям. Таким образом, ЦИК России вновь вышла за рамки полномочий и фактически сделала все онлайн голосование незаконным.

Не имея установленных законом оснований ЦИК России самостоятельно продлила закончившиеся полномочия 164 участковых комиссий.

В такой атмосфере члены нижестоящих комиссий также не чувствуют себя ограниченными правовыми рамками. Поэтому не вызывает удивления их готовность выдавать бюллетени без надлежащей проверки личности голосующих или за других лиц, нарушать иные положения утвержденного порядка голосования. В частности, члены комиссий самовольно подменяют «придомовое» голосование «надомным», выезжают для организации голосования на предприятиях, не имея на это решения вышестоящей комиссии или необходимых заявлений от самих граждан. Движение «Голос» обеспокоено тем, что такая практика самоуправства затем начнет применяться и при проведении выборов.

2. Принуждение граждан к голосованию

Одной из ключевых проблем, также не позволяющих всерьез говорить о возможности установить свободную волю народа, является принуждение граждан к участию в голосовании. Такое принуждение осуществляется со стороны работодателей, должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Граждане активно сообщают о таких фактах в движение «Голос», в СМИ и просто пишут в соцсетях.

Кроме того, сами компании и учреждения из многих регионов и разных отраслей публично рапортовали о массовом голосовании своих сотрудников. Такое возможно только в случае, если руководство соответствующих организаций не просто организует, но и контролирует участие своих сотрудников в голосовании. Такая публичная отчетность руководителей организаций о принуждении людей к голосованию свидетельствует о смещении представлений о нормальности в процедурах голосования и об отсутствии понимания того, как должно осуществляться демократическое, свободное волеизъявление.

3. Незаконная агитация со стороны избирательных комиссий, государственных и муниципальных органов, их должностных лиц

Незаконная агитация проявилась и в дни голосования: в помещениях, где располагаются комиссии, обнаружены материалы, имеющие очевидную агитационную направленность; продолжается агитация за принятие поправок со стороны должностных лиц. Например, в помещениях для голосования многих регионов страны были обнаружены спецвыпуски газеты «Комсомольская правда» «Поправки в Конституцию — это мой выбор!». В ней содержатся прямые призывы проголосовать за поправки, приводятся высказывания известных людей в их поддержку. Члены участковых комиссий указывают, что получили газету в территориальной комиссии вместе с другими документами и информационными материалами для оформления участка. Все это позволяет говорить о централизованном распространении таких материалов через систему избиркомов. Напомним, закон о поправке предписывает избирательным комиссиям, государственным и муниципальным органам заниматься только информированием.

4. Многократное голосование, вбросы, нарушение тайны голосования и иные нарушения

В последние дни заметно увеличилось количество сообщений о фактах многократного голосования, голосования без паспорта, за других лиц и о вероятных вбросах бюллетеней: приходят фотографии аккуратно сложенных пачек бюллетеней в ящиках для голосования, в том числе из Тамбовской области — одного из лидеров среди российских регионов по официальной явке участников голосования. Кроме того, появляется все больше примеров многократного голосования, в том числе с использованием онлайн-голосования.

Практика показала, что при организации голосования на придомовой территории далеко не всегда обеспечивалась тайна волеизъявления: граждане были вынуждены заполнять бюллетени на лавочках, пеньках, капотах автомобилей — на виду у других участников голосования и членов комиссий.

5. Плохое нормативное регулирование процедур голосования и нарушение принципа коллегиальности

К сожалению, массовым нарушениям способствует сам порядок голосования, принятый Центральной избирательной комиссией, которая ввела новые формы голосования, способствующие нарушению его тайны и принуждению, а также максимально расширила применение досрочного и «надомного» голосований. При этом в нормативные документы не были заложены необходимые гарантии защиты прав участников голосования.

Нормативно-правовое регулирование закладывает возможности для злоупотреблений многократным голосованием — ЦИК России фактически признал возможность многократного голосования для зарубежных участков; регулирование электронного голосования не содержит необходимых средств защиты от повторного голосования обычным бюллетенем; организация массового голосования на предприятиях создает комфортные условия для руководства, занимающегося принуждением граждан к участию в голосовании.

Нормативно-правовое регулирование очень запутано и зачастую неоднозначно. Например, голосование на предприятиях, согласно порядку, утвержденному ЦИК России, может быть как голосованием вне помещения для голосования, так и голосованием до дня голосования, хотя две эти формы имеют под собой разные основания и требуют соблюдения разных процедур. Члены участковых комиссий не достаточно обучены: встретившись с новыми формами голосования, они путают «придомовое» голосование и голосование «вне помещения для голосования», незаконно обходя квартиры и дома граждан без получения предварительных заявок.

Массовое досрочное голосование привело к фактическому нарушению принципа коллегиальности в деятельности комиссий. Досрочное и «надомное» голосования проводятся силами двух—трех членов комиссии, которые назначаются председателем УИК. На выборах, где такие формы голосования, как правило, использует небольшое число граждан, это не имеет критического значения. Однако в этот раз досрочное голосование является массовым. Это не только снижает уровень подконтрольности такого голосования, защищенности голосов граждан от фальсификации, но и превращает требование о наличии кворума в избирательной комиссии 1 июля в чистую формальность — 1 июля проголосует лишь относительно небольшая часть жителей страны.

6. Противодействие гражданскому наблюдению и попытки его дискредитации при участии государства

Голосование проходит в условиях противодействия гражданскому контролю. С помехами в работе сталкиваются даже члены комиссий, которым, в частности, отказывают в ознакомлении с документами комиссий, выдаче копий актов, не допускают к «надомному» голосованию. Наблюдателей пытаются ограничить в праве вести фото- и видеосъемку, в доступе к документам комиссий, пытаются удалить с участка. Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что такие действия принимаются целенаправленно, согласно директивам вышестоящих территориальных комиссий.

Беспокоит и продолжающееся давление, которое оказывается на организаторов наблюдения с привлечением правоохранительных органов в регионах, а также поэтапная и централизованная кампания по дискредитации гражданского наблюдения. Прошло уже несколько волн кампании по дискредитации движения «Голос». Через информационные вбросы анонимных телеграм-каналов и малочитаемых СМИ движение «Голос» обвиняли в получении инструкций и пяти миллионов долларов от иностранных государств, издания провокационных методичек и инструктажах наблюдателей, направленных на самостоятельное создание нарушений, наличии заранее подготовленных докладов о ходе голосования. Активное участие в распространении этой недостоверной информации принимают члены Совета по правам человека при президенте России и члены федеральной общественной палаты. Затем на Первом канале и НТВ вышли сюжеты, основанные на этих сфабрикованных материалах, к которым «Голос» не имеет никакого отношения.

Попытки воспрепятствовать реальному гражданскому контролю проходят на фоне профанации наблюдения со стороны общественных палат. Несмотря на заявленные сотни тысяч наблюдателей, в реальности участки для голосования стоят практически пустыми. Иногда на них присутствует лишь по одному-два члену УИК и сотрудники полиции. При этом некоторые общественные палаты затягивают с выдачей направлений гражданам, выразившим желание участвовать в наблюдении, либо назначали их на удаленные от их места жительства участки.

7. Отсутствие необходимых условий для организации голосования

Организация «голосования на придомовых территориях» зачастую ставит под угрозу здоровье и безопасность членов избирательных комиссий. Например, нападение на членов комиссии было совершено в Кургане, а в Барнауле член УИК получил тепловой удар и солнечные ожоги. При этом такие риски в большинстве случаев сложно признать оправданными, особенно в городах — территория участков там небольшая, от точки «придомового» голосования до помещения УИК расстояние может составлять всего 100–150 метров, при этом число голосующих также несущественно.

Проведение голосования в условиях продолжающейся пандемии коронавируса уже привело к заражению членов комиссий коронавирусом и фактическому лишению права голоса из-за карантинных ограничений нескольких групп участников голосования. При этом объективной необходимости в проведении общероссийского голосования в таких условиях не было — в отличие от выборов, которые строго привязаны к окончанию сроков полномочий избранных органов, перенос голосования на более поздний срок не повлек бы нарушения политических прав граждан.

8. Аномальная явка