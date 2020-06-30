Скандалы: Клубничный бой

30.06.2020, 14:10, Разное

Как Павел Грудинин бьется за «Совхоз имени Ленина» со структурами депутата-единоросса, приставами и чиновниками

Уже третий год экс-кандидат в президенты сопротивляется оппонентам из числа совладельцев «Совхоза имени Ленина». За это время он потерял 42% предприятия, а в зоне риска находится и оставшийся пакет акций Грудинина. Утром 19 марта 2020 года в поселке, где расположен «Совхоз имени Ленина», появились несколько крепких мужчин в черной форме. Они рассредоточились по периметру здания местной администрации и блокировали все выходы. К зданию начали подтягиваться десятки местных жителей, которые в итоге оттеснили судебных приставов с занятых позиций. В начале одиннадцатого из здания вышел гендиректор «Совхоза» Павел Грудинин и под общее ликование сообщил, что собрание акционеров переизбрало его на пять лет.

Таким образом, приставы провалили задание. Они должны были заблокировать собрание по решению суда, который запретил голосование в обеспечение иска совладельца «Совхоза» — ООО «Рота-Агро». Компания депутата-единоросса Дмитрия Саблина пришла на смену другому оппоненту Грудинина — бизнесмену Владимиру Палихате. С приходом «Роты» давление на экс-кандидата в президенты усилилось. Впрочем, и он не сидел сложа руки. Как «красный олигарх» (так СМИ прозвали Грудинина во время президентской кампании) противостоит новым противникам и кто ему помогает?

Вексельная оборона

Уже третий год Грудинин отбивается от исков. Оппоненты гендиректора «Совхоза» активизировались вскоре после того, как Грудинин поделился планами по участию в президентской гонке. Сначала гендиректора «Совхоза», который вместе с соратниками контролирует предприятие, атаковали «пайщики» и миноритарии. Затем к истцам присоединилась бывшая жена Грудинина при поддержке бизнесмена Владимира Палихаты, который известен как активный игрок рынка недружественных поглощений.

Самым опасным для Грудинина оказался иск о взыскании с него 2 млрд рублей за сделки с недвижимостью «Совхоза». Суд снизил сумму требований до 1,1 млрд, но легче от этого не стало. «Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет», — говорил Грудинин. Над оставшимся у него пакетом акций «Совхоза» (14%) навис риск судебного взыскания. Гендиректор и так потерял 42% «Совхоза», которые перешли к его бывшей жене в рамках бракоразводного процесса. Грудинин оспорил решение о взыскании 1,1 млрд рублей и стал выстраивать оборону.

21 ноября 2019 года «Совхоз» приобрел у своего гендиректора 12 векселей суммарно на 1,1 млрд рублей (то есть, по сути, Грудинин закрыл судебный долг перед «Совхозом», правда не деньгами, а долговыми обязательствами). Затем предприятие внесло векселя в уставные капиталы двух своих «дочек». А 12 декабря 2019 года акционеры «Совхоза» на внеочередном собрании разрешили Грудинину перенести погашение назначенных судом требований на 2026 год. Еще одним элементом защиты должна была стать консолидация акций Грудинина и его соратников (вместе они все еще контролируют предприятие) в двух ООО — «Альфа» и «Центр-Инвест». Но план провалился.

Акции Грудинина и исполнительного директора «Совхоза» Александра Федорова оказались заблокированы судом в обеспечение иска на 2 млрд рублей. Конструкции с векселями и рассрочкой тоже пошатнулись после того, как в дело вступила «Рота» депутата Саблина.

Директор против «Роты»

Группа «Рота», основанная депутатом-единороссом Дмитрием Саблиным, вступила в борьбу за «Совхоз» в декабре 2019 года. Тогда «Роте-Агро» отошло 42% «Совхоза», эта доля принадлежала бывшей жене Грудинина. В обмен она получила 19% «Роты-Агро», а уже через три дня, 20 декабря 2019 года, передала этот пакет структуре «Роты», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

«Мы пытались договориться с Грудининым, но он оказался абсолютно недоговороспособным», — сокрушается Палихата. Поначалу бизнесмен был основным претендентом на акции экс-жены гендиректора «Совхоза». Но Палихата устал от публичной критики со стороны Грудинина и его соратников, рассказывает знакомый бизнесмена. Палихата не раскрывает сумму сделки с «Ротой», но считает, что она была выгодной. Давнему знакомому Саблина достались солидные комиссионные.

Грудинин рассказывал об интересе Саблина к землям «Совхоза» задолго до появления его компании среди акционеров предприятия. По версии «красного олигарха», Саблин планирует застроить земли «Совхоза» так же, как по соседству это делает специализированный застройщик «Пригород Лесное». Компания строит одноименный ЖК и принадлежит группе «Самолет» и ООО «Рота», которые связаны с братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым и с Дмитрием Саблиным соответственно.

Застройка территории «Совхоза» не входит в планы «Роты-Агро», заверяет адвокат компании Дмитрий Мальбин (он же представлял интересы бывшей жены Грудинина). По его словам, основная цель «Роты»: рациональное использование земель «Совхоза» и увеличение урожая и производительности предприятия. Для этого у «Роты-Агро» достаточно опыта, считает Мальбин: это один из крупнейших агрохолдингов с земельным фондом, в разы превышающим показатели «Совхоза» (20 000 га против 1800 га). Саблин является учредителем «Роты», но сейчас не участвует в хозяйственной деятельности группы, свою долю он передал в управление, подчеркивает адвокат. Сам Саблин не ответил на вопросы Forbes. В «Самолете» заявили, что их не интересуют земли «Совхоза».

В этом году «Рота-Агро» принялась активно оспаривать сделки и решения акционеров «Совхоза». Векселя Грудинина ничем не обеспечены, а решение о реструктуризации его долга выгодно в первую очередь самому гендиректору и принималось втайне от «Роты-Агро» и нескольких других акционеров, говорит Мальбин. Передачу акций нескольких миноритариев «Совхоза» в «Альфу» и «Центр-Инвест» Мальбин считает скрытой сделкой купли-продажи. По его данным, в 2019 году «Совхоз» выплатил миноритариям крупные премии, что может считаться расчетом по сделке. Согласно списку акционеров (копия есть у Forbes), на 15 декабря 2019 года у «Альфы» и «Центр-Инвеста» было по 10,5% «Совхоза». Если сделка имела место, то преимущественное право выкупа было у других акционеров «Совхоза», а не у новых ООО, которыми руководит Грудинин, настаивает Мальбин.

У Грудинина аналогичные претензии к сделке между его бывшей женой и «Ротой». По мнению гендиректора, экс-жена должна была сначала предложить свои акции совладельцам «Совхоза». Все свои юридические действия он объясняет «защитой от рейдеров». По словам гендиректора «Совхоза», его оппоненты нацелились на контрольный пакет акций предприятия. Грудинин настаивает, что его векселя обеспечены имуществом, а перевод акций в два ООО потребовался, чтобы обезопасить акционеров и акции. Теперь на соратников гендиректора «бесполезно оказывать давление, так как забрать акции из ООО гораздо сложнее».

Политический вес

«Знакомство с территорией» — так канал «Видное ТВ» назвал сюжет о том, как в начале июня в поселок совхоза имени Ленина с инспекцией прибыл новый глава Картинского территориального отдела Андрей Извеков. Это территориальное образование возникло лишь в конце мая в ходе муниципальной реформы Подмосковья. В него вошли десять сельский поселений, в том числе Совхоз имени Ленина. Сам поселок прекратил свое существование как обособленный населенный пункт.

До назначения Извеков пять лет проработал замглавы управы Солнцево. Дмитрий Саблин регулярно наведывается в этот московский район с визитами — он вручал ветеранам медали своей ветеранской организации «Боевое братство», проводил кубки «Боевого братства» по мини-футболу, встречался с местными жителями и поздравлял их с Днем Победы. На торжественных мероприятиях Саблин появлялся и в компании главы управы. Такая любовь к Солнцево вполне объяснима — район входит в Новомосковский избирательный округ, от которого Саблин избирался в Госдуму.

Председателем «Боевого братства» является экс-губернатор Московской области Борис Громов. Саблин, который занимает в «Боевом братстве» должность первого зампреда, был советником Громова, когда тот руководил Подмосковьем. Основатель «Роты» до сих пор пользуется поддержкой подмосковных чиновников, считает Грудинин. Компании «Роты» не координируют свои действия с органами государственной и муниципальной власти, возражает адвокат Мальбин: «Павел Грудинин делает такие утверждения только для того, чтобы создать фейковые инфоповоды и привлечь к себе внимание».

В Госдуме у «красного олигарха» есть союзники. За экс-кандидата в президенты от КПРФ регулярно заступается глава партии Геннадий Зюганов. Во время осады администрации «Совхоза» в марте 2020 года Зюганов «лично звонил руководителям федеральных силовых структур» и требовал «прекратить вмешательство в деятельность совхоза со стороны судебных приставов и ОМОНа», говорится на сайте московского городского отделения КПРФ. Депутат-коммунист Валерий Рашкин просил генпрокурора Игоря Краснова проверить Саблина на предмет участия в бизнесе. А глава аграрного комитета Госдумы, депутат от КПРФ Владимир Кашин помогал Грудинину получить торговые точки в Подмосковье.

Заговор или бред

«Целую неделю серьезно занимались», — рассказал Forbes Кашин. По его словам, он связывался с «высоким руководством» Московской области — вице-губернатором Марией Нагорной и министром сельского хозяйства Андреем Разиным. В итоге «Совхоз» получил восемь торговых точек в Ленинском городском округе и Домодедово, рассказывает Грудинин: по четыре в каждом из округов.

Впрочем, гендиректор «Совхоза» утверждает, что этого недостаточно. Он просил у властей 35 точек в Ленинском округе и 12 — в Домодедово. В Москве, по словам Грудинина, дела у «Совхоза» обстоят еще хуже. Гендиректор предприятия говорит, что сначала московские власти в рамках «фестиваля клубники» согласовали его предприятию 64 торговые точки. А затем отказали без объяснения причин. Отказ, по словам Грудинина, получили все потенциальные участники фестиваля, который предполагал более ста торговых точек по всей Москве. Впрочем, Грудинин продолжает консультации со столичными властями и надеется на положительный результат.

Несговорчивость властей объясняется тем, что КПРФ выступает против поправок к Конституции, а подмосковные чиновники еще и заинтересованы «в поддержке рейдеров», считает Грудинин. «Это политика плюс экономика», — говорит он. Позиция властей продиктована прежде всего ограничениями из-за пандемии, считает Кашин. Но сельхозпроизводителям от этого не легче. Депутат не исключает, что у проблем Грудинина есть и политический подтекст, но сомневается, что там замешана «большая политика». Скорее уж желание выслужиться у чиновников на местах, заключает Кашин.

Кашин действительно обсуждал с Разиным выдачу «Совхозу» разрешений на торговые точки, подтвердила представитель губернатора Московской области Андрея Воробьева со ссылкой на Минсельхозпрод. Разин, в свою очередь, пояснил депутату, что вопрос находится в ведении муниципальных образований, добавила представитель Воробьева. На обвинения Грудинина в координации действий с «Ротой« она сообщила, что «данные о строительстве ГК «Рота» на территории Совхоза имени Ленина отсутствуют».

Грудинин действительно заявил большее количество точек, но по объективным причинам они оказались недоступны, рассказала представитель первого замглавы Ленинского городского округа Альберта Гравина: либо они отсутствовали в торговой схеме, либо уже были заняты. Она отметила, что администрация округа лишь рассматривает заявки предпринимателей на конкретные точки, предложение альтернатив в ее функции не входит. Представитель администрации Домодедово сообщила, что, по ее данным, в дополнение к четырем точкам на муниципальной земле «Совхоз» договорился о размещении еще четырех торговых точек с частниками. В прошлом году у «Совхоза» было в Домодедово пять торговых точек, две из них «так и не открылись», отметила представитель местной администрации.

Руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк отреагировал более эмоционально. «Бред какой-то!» — прокомментировал чиновник предположения о политической подоплеке отказа Грудинину. Он говорит, что Москва временно отказалась от любых фестивалей, так как режим ограничений снят еще не полностью. Грудинин же может воспользоваться любым другим форматом, предложил Немерюк: ярмарками или рынками.

Совхозная экономика

«Мы пытаемся выйти из создавшейся ситуации», — говорит Грудинин. Половину урожая клубники (так ягоду называют в обиходе, на самом деле сорт называется «земляника садовая») он рассчитывает продать через палатки на территории «Совхоза». Остальное придется реализовывать через оптовиков и торговые сети, сокрушается гендиректор. Цена продажи крупному оптовику, как правило, на 30% ниже розничной. Значит, «Совхоз» недосчитается минимум 100 млн рублей выручки, подсчитал Грудинин.

«Совхоз» — крупнейший в России производитель клубники. По данным Грудинина, предприятие занимает 13% рынка. В прошлом году урожай ягоды составил 1300 т, продажи принесли более 300 млн рублей выручки. 95% клубники «Совхоз» реализовал собственными силами через точки продаж. Треть продаж пришлась на Подмосковье, остальное — на Москву.

При этом ягода отнюдь не главная статья доходов «Совхоза». В 2018 году две трети выручки (около 1,3 млрд рублей) принесли сделки «Совхоза» с недвижимостью. Предприятие сдает в аренду свои земельные участки и склады, а также продает квартиры в поселке, где расположен «Совхоз».

В 2020 году ситуация кардинально изменилась, вздыхает Грудинин: квартиры распроданы, новое строительство власти не согласовывают, а земельные участки «арестованы рейдерами». В этом году основной составляющей доходов «Совхоза» будет сельхозпродукция, прогнозирует гендиректор предприятия. Это не только клубника. «Совхоз» производит 15 сортов яблок, 10 сортов груш, несколько видов ягод и овощей, соки, консервы и молочную продукцию. На выплату зарплат и закупку сельхозтехники хватит, уверяет Грудинин. В остальных расходах «Совхоз», который славится инвестициями в социальную инфраструктуру, станет более прижимист. И дело не только в потере доходов от недвижимости. Неизвестно, какие еще сюрпризы принесет корпоративная война за грядки вблизи от МКАДа.

Сергей Титов