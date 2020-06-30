Валерий Соловей: Кремль не боится, но ему это неприятно – какие-то мухи летают

30.06.2020, 7:48, Разное

«Кириенко обещал Путину, что явка будет 65%, голосование „За“ — 73−75%»

Самое правильное — пойти голосовать первого числа. Растянутость во времени способствует фальсификациям, а электронное голосование заранее построено как способ фальсификации. Это я очень хорошо знаю, потому что у меня была беседа с людьми, которые имели прямое отношение к созданию и внедрению этой системы. Не могу передать техническую сторону, но если речь идет о политической стороне, все было совершенно очевидно. А вот если вы приходите физически в последний день, то возможность фальсификации, то есть использования вашего бюллетеня, несколько сокращается. Власть вообще решила на все наплевать, даже по российским сценическим меркам то, что сейчас происходит, — это за пределами любого представления о любой избирательной процедуре.

Это фактически Африка в ее наихудшем виде, передовые страны Африки опережают Российскую Федерацию или находятся с ней на одном уровне.

Я имею в виду Африку наихудших образцов, когда можно было кипы бумажек запихивать, когда всем было наплевать и когда президент Либерии выиграл выборы, набрав около 200% голосов. Сейчас ориентиры более скромные, они не выходят за пределы числа избирателей, но они известны: Сергей Владиленович Кириенко обещал Владимиру Владимировичу Путину, что явка будет 65% – это целевой ориентир, голосовавших «За» — 73−75%. И если мы посмотрим на данные экзитпола, то увидим, что тянут к этим цифрам. Но, тем не менее, я считаю, что очень важно прийти и проголосовать «Против», причем совершить физическое усилие.

Позиция бойкота голосования выгодна Администрации президента

Всегда есть возможность на что-то повлиять, если большое количество людей проголосуют «Против», это невозможно будет проигнорировать и цифры будут меняться. Самый хороший шанс — собрать голоса против в крупных городах, поэтому администрация была очень довольна позицией бойкота. Это именно то, что соответствует их интересам, потому что тогда приходят только люди, которые проголосуют «За», они либо мобилизованы административно, либо вообще не очень понимают, что делают. Те, кто мотивированы голосовать против, они остануться дома, поэтому администрация всячески поддерживает позицию бойкота, они считают, что это оптимальная позиция для достижения тех целевых значений.

Голосование или бойкот?

Население больших городов, особенно Москвы, настроено крайне негативно по отношению к Путину, но поскольку оппозиция оказалась разделена и обвиняла друг друга в работе на Кремль, не удалось направить обществу консолидированные послания.

С моей точки зрения, общество не готово к публичной манифестации своих взглядов в виде выступлений, но осенью оно точно окажется готово.

Но для того, чтобы люди осенью вышли на улицы и площади, людей надо начинать мобилизовывать сейчас. Тут сам Путин предоставляет возможность: «Придите и скажите, что вы мной недовольны». «Нет, это аморально, мы не придем, и мы вам не скажем». Где же здесь логика? Но надо мобилизовывать все равно, даже тех, кто против, даже те, кто называют свою позицию бойкотистами.

Это игра словами: бойкот предполагает активность, те, кто бойкотируют выборы, на самом деле не участвуют в голосовании, они не делают ничего.

Как вы их отделите от тех, кто вообще никогда ни в чем не участвует? Я предлагал тем, кто бойкотирует: напишите заявление в УИК, направьте его в ЦИК, уговорите своих стариков не голосовать, уговорите кого-то из бюджетников. Сделайте хоть что-то.

«Сейчас начинается решающий и поворотный момент в истории России»

Сейчас начинается решающий поворотный момент в российской истории, не только последних 20 лет, но и последних 30. Потому что конституция обнулена, российская республика прекращает свое существование, сейчас открывается уникальная возможность начала борьбы за демонтаж политического режима и формирования новой российской республики. Борьба очень простая, будет только одна линия: с одной стороны они, а с другой стороны мы. Они — это власть. Они смотрят на нас как на людей второго сорта: как на холопов, как на быдло. И ведут себя они соответственно, и мы в этом им помогаем, не предпринимая никаких усилий — даже таких простых, как прийти на избирательный участок и проголосовать против.

Почему оппозиции постоянно не удается договориться?

Это же люди в оппозиции, люди выросшие в России, их амбиции чаще всего не подкреплены никакими основаниями, они часто делят шкуру неубитого медведя, это первое. Второе: это нормально — расходиться во взглядах на способы действия, но ненормально то, что происходит в России, когда расхождения начинают возводится в принципы, а главное — обвиняют друг друга, что эти расхождения появляются не безвозмездно, что кто-то работает на Кремль, ФСБ. Это доставляет огромное удовольствие власти: «Нам ничего делать и не надо, они сами все сделали». Ну и третье: я не сомневаюсь, что когда температура начнет повышаться, а давление расти, когда встанет вопрос об интернировании лидеров оппозиции, те кто, останутся на свободе, вынуждены будут объединиться. Появятся новые вожаки, городские командиры. Власть своим давлением объединит оппозицию.

Вероятность осенних протестов высока

Осенью, на мой взгляд, начнет открываться возможность для инициативной политики, для выдвижения собственной повестки. Поводом может послужить что угодно. Политическое значение будет иметь только то, что происходит в Москве и крупных городах, остальная Россия важна как фон и как отвлечение сил от Москвы. Сейчас не думаю, что может произойти что-то кроме морального возмущения. Люди очень устали от изоляции, они хотят прийти в себя и, надеюсь, наладить нормальную жизнь, плюс лето.

Возможность войны в России

Речь идет о войне, Россия граничит с кем хочет. Речь идет о ближайших соседях РФ, с ними будут поступать по-разному: с Казахстаном на один манер, если хотят вернуть северный Казахстан или южную Сибирь в «родную гавань», как этого Владимир Владимирович называет. Из Белоруссии и Украины будут через принуждение к союзу, с Прибалтикой могут поступить на другой манер. Я абсолютно уверен в качестве информации, которую я получаю.

«Путин покинет политику до 2022 года»

Он покинет политику до 22-го года, это в некотором смысле незапланированный уход, но неизбежный, бывают у людей обстоятельства, которые сильнее нас. Я ни на что не намекаю, а просто говорю о личных обстоятельствах непреодолимой силы. Их преодолеть никому невозможно, даже президенту Российской Федерации, хотя он пытается. Он надеется на то, что он окажется выше, что он равен полубогу, не шучу — его самооценка гипертрофированно высока. Сейчас мы оказываемся перед очень простым выбором: либо нам предложат сохранение основ путинской системы без Путина, либо мы почувствуем себя субъектом политики. Поэтому я говорю о важности действия, о важности политики мобилизации. Вы хотите, чтобы нам сверху снова кого-то опустили? Поверьте, такие кандидаты есть, они могут вам показаться гораздо более нежелательными.

Кто против Путина из элиты и чиновников?

Российские олигархи наперебой пытаются доказать большому заморскому брату, что они с Владимир Владимировичем никак не связаны, его не поддерживали и не хотят и не хотели с ним иметь никогда ничего общего. Такого еще не было раньше — у них был страх божий, точнее страх ФСБ, который следит за ними. Они могут повлиять на своих контрагентов во власти.

«Преемник Путина будет объявлен в ноябре этого года»

Преемник Путина будут объявлен обществу в ноябре этого года, если все будет так, как он планирует. Но скорее всего все будет развиваться иначе. Известно, кто это, но я не сообщу, потому что эти решения носят гибкий характер, это люди, которые входят в ближайший круг. Собянина в этом списке нет, после эпидемии в Москве у него совсем нет союзников. До него даже дошли слухи, что, возможно, осенью он покинет место. На август запланирована замена премьер-министра, с Мишустиным расстанутся как с не справившимся с экономическим кризисом. Он козел отпущения. Он временная фигура.

Что будет с Медведевым?

Дмитрий Анатольевич находится в стратегическом резерве главного командования, Владимир Владимирович ему очень доверяет. Но я думаю, мы с вами согласимся, что сейчас ситуация не та, чтоб Дмитрий Анатольевич выходил из резерва как-то, у него шансов будет поменьше, чем у Мишустина, но он не переживает, а наслаждается жизнью.

Что будет с Чечней после Путина?

Понятно, что главной задачей для Кадырова будет не помощь Владимиру Владимировичу, а сохранение контроля и стабильности в собственном конклаве. Он поступил разумно, во время эпидемии Чечня самоизолировалась, для него будет задача номер один — держать власть.

Ждать ли репрессий осенью?

В планах есть на случай политического кризиса интернирование оппозиционных лидеров и всех лидеров региональных компартий — их считают очень опасными, отключение интернета и мобильной связи, в регионах это уже отрабатывалось, может, и комендантский час. Но это все планы, они не очень соответствуют жизни.

Почему Серебренникову дали условный срок?

Они не очень боятся интеллигенции, но знают, что она очень «говнистая». Много деятелей культуры, которых бы это разозлило. Кремль не боится, но ему это неприятно: какие-то мухи летают. Власть избегает шума, все решения о громких делах принимает лично Владимир Владимирович, так было и с Голуновым, и с Жуковым.

Что происходит в Белоруссии? Как изменятся отношения Лукашенко с Кремлем?

Мы сейчас находимся в такой интригующей точке наших отношений, когда, воспользовавшись волнениями и пригрозив, что Москва может их усилить, Кремль потребовал Лукашенко определиться. Как только ему стало известно, что в Белоруссии появятся известные украинские националисты, которые наладят организованное сопротивление милиции, он взмолился и согласился на все: пошел на уступки, приехал на парад, и согласился на ту должность, которую ему прочат в союзном государстве. Но в Кремле ему не верят, возможности флиртовать с Европой у него больше не будет, после выборов Кремль будет выкручивать ему руки.