Загадка «деревни вампиров» в Белоруссии

30.06.2020, 7:42, Разное

В Республики Беларусь есть небольшая и полузаброшенная в наше время деревушка Паре, находится она в Пинском районе Брестской области, в 25 км от города Пинска, почти на самой границе с Украиной.

Многие люди прямо называют это место "деревней вампиров" и есть за что. Сейчас тут живет всего 87 человек и в основном пенсионеры, но десятки лет назад тут насчитывалось более тысячи домов.

Недавно эта деревня, стоящая на берегу речки Простырь, приобрела своеобразную популярность и сюда зачастили туристы. Приезжают просто любопытные, мистики, даже уфологи. Это началось, когда о "деревне вампиров" начали писать в белорусских газетах.

Фото: 1prof.by

Самая главная достопримечательность Паре это "вампирское" кладбище. У многих заросших могил можно увидеть большое и толстое бревно – наруб. Согласно очень древней традиции, уходящей в глубь веков, после захоронения на могилу усопших специально клали наруб, чтобы усопший не вылез из могилы и не бродил по деревне, пугая родных и близких.

Такой обычай давным-давно существовал не только в Паре, но и в близлежащих деревнях Полесья, вероятно когда-то тут произошло странное событие, из-за чего и пошли слухи про вампиров.

Местный староста Яков Паршутич рассказывает, что это действительно очень старый обряд и что местные жители верили, что если человек был плохим и при жизни творил нехорошие дела, то после смерти он превратиться в вампира (вупыря), станет по ночам приходить в деревню и совершать разные пакости.

"Чтобы эти вупыри не смогли вылезти из могилы, на нее сверху и укладывали дубовый плас. И еще на перекрестках в конце и в начале деревни устанавливали кресты, которые украшали цветными лентами. Кресты должны были защищать эту деревню и соседские от нечистой силы. А нечисти тут в старые времена водилось немало, ведь вокруг непроходимые болота", – утверждает староста.

Фото: 1prof.by

У местных историков насчет этого есть свое мнение. Так краевед Татьяна Хвагина считает, что колоды на могилах не обязательно были защитой живых людей от вампиров, их могли класть, чтобы обезопасить могилы от разрывания дикими животными.

При этом она подчеркивает, что такая традиция с нарубами существовала лишь на территории Полесья и что она является отголоском древних языческих верований.

Все могилы с нарубами на местном кладбище очень старые, в последние десятилетия тут уже никого не хоронили по такому обряду. Есть правда редкие новые могилы, на которые уложены силикатные блоки, но староста не уверен что это такое – поклонение старине или чья-то неуместная шутка.