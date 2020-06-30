Кровавые ботинки – жуткая история из Мексики

30.06.2020, 7:42, Разное

Произошло это в мексиканском городе Тепоцотлане, историю пояснил инженер-строитель, пожелав остаться инкогнито.

"Когда я учился в Национальном Университете Мексики, я встретил там свою будущую жену, она изучала медицину. Когда мы поженились, ее отец – мой тесть подарил нам на свадьбу земельный участок в пригороде Тепоцотлана, на котором мы решили построить дом.

Мы начали постройку дома и уже вскоре он был закончен. Мы решили отметить этот день праздником с друзьями и родными. Вечеринка была отличной, а когда гости разъехались по своим домам, мы заснули. Но едва взошло солнце, нас разбудили странные звуки, которые шли откуда-то из комнат нашего же дома (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Это был чей-то плач, звон стальной цепи, звуки сильных ударов в стены или в пол. Мы не смогли найти источник этих звуков и моя жена очень напугалась. Она верующая и она стала молиться, чтобы Бог защитил нас от злобных сил. Я же считал себя скептиком, я не верил в паранормальные явления и всегда старался найти логическое объяснение.

Прошло некоторое время. Однажды, когда я был на работе, жена позвонила мне на мобильный и спросила о паре грубых горных ботинок, которые она обнаружила возле двери в подвал. Она думала, что это мои ботинки, так как я ношу такие во время работы. Однако мои ботинки в этот момент были на мне, а второй такой пары у меня не было, поэтому я недоумевал и это показалось мне очень странным.

Когда я приехал с работы домой, я обнаружил жену взволнованной, а потом заметил эти ботинки, о которых она мне рассказала. Они стояли у двери в подвал в небольшой лужице воды. Я сразу же увидел, что это чьи-то чужие ботинки, у меня таких вообще никогда не было, и я не смог найти причину появления воды, там не оказалось никаких протечек в трубах.

Поэтому я просто взял и выбросил эти ботинки на мусорку. С того дня странный плач и пугающие звуки в нашем доме стали раздаваться еще чаще и теперь они звучали намного громче.

Любопытно, что я к тому времени уже привык к ним и они меня не пугали, а вот моя жена очень боялась этого и не могла спать по ночам, все время молясь, когда слышала эти звуки. Потом я решил все-таки обезопасить и себя и ее, для чего купил пистолет.

Однажды мы ездили на крещение племянники и вернулись домой очень поздно. Мы очень устали и потому сразу же пошли спать. Спальня наша была расположена на втором этаже и чтобы попасть туда, надо было пройти по деревянной лестнице, ступеньки которой довольно скрипучие.

Едва рассвело, меня разбудил скрип снаружи спальни. Я нервно привстал и скрип тут же прекратился. Я полез за своим пистолетом, подозревая, что в дом пробрался бандит. И тут в нашу дверь начало громко стучать, так сильно, словно хотели выломать ее. "Если там был один грабитель, то он должно быть обладает огромной силой", – подумал я.

От этого стука проснулась моя жена и тогда я сказал ей сидеть в спальне, а сам схватил пистолет и резко открыл дверь. Я увидел, что за дверью уже никого нет, но какой-то человек быстро спускается вниз по лестнице.

Я был на взводе и начал стрелять ему в спину, выстрелив целых пять раз. Похоже я попал, потому что увидел, как этот человек упал и покатился в них по ступенькам.

"Вызови полицию!", – закричал я жене, а сам включил свет на лестнице и спустился вниз.

К моему удивлению, там никого не было, вместо этого я заметил внизу лестницы те самые ботинки, которые я лично выбросил на мусорку несколько месяцев назад. Они стояли в луже крови!

Эта история настолько сильно перепугала мою жену, что она решила вызвать священника, чтобы он очистил наш дом. А я же лично взял эти ботинки и сжег их до пепла.

После этого долгое время было тихо и спокойно. Кажется, что наконец наступила нормальная жизнь. Моя жена тоже успокоилась и мы решили завести детей, а еще поселить в нашем доме кого-то из нашей родни. Мы привезли сюда ее пожилого дядю-инвалида. В доме было по прежнему все нормально и я согласился работать в более удаленных от дома местах, за пределами штата.

Так прошло три месяца. Однажды я вернулся с очередной удаленной работы. Было уже очень поздно и со мной приехал мой помощник и еще один сотрудник. Несмотря на поздний вечер, мне было очень необычно увидеть, что дом полностью погружен в темноту и что нигде не горит свет. При этом, когда мы зашли в дом, я услышал что в гостиной работает телевизор и я сразу пошел туда.

Я обнаружил в гостиной престарелого дядю моей жены, он лежал на полу мертвый, упав со своего инвалидного кресла. Жены нигде не было видно и я встревоженно начал ходить по комнатам и звать ее. Я обнаружил ее в столовой, она сидела вжавшись в угол и под ее ногами разливалась большая лужа крови, а сама она заливалась слезами.

Я подумал, что на них кто-то напал и тут же вызвал службу спасения. Медики приехали, увезли жену в больницу и потом сказали, что с ее телом все в порядке за исключением того, что у нее случился выкидыш. Они также забрали тело дяди жены и патологоанатом обнаружил причину смерти в остановке сердца. Лицо старика при этом застыло в гримасе, словно он заметил что-то очень страшное.

Если бы со мной не был мой помощник и другой сотрудник, меня бы точно обвинили в том, что это я напал на жену и ее дядю. Потому что полиция не обнаружила никаких следов того, что в дом проникал кто-то посторонний.

Они не могли допросить мою жену, потому что она впала в кому и потом три недели провела в реанимации. Когда она наконец пришла в себя, оказалось, что она не помнит ничего, что с ней случилось. И она даже не помнила меня.

Позже я пытался возить ее к психиатру на сеансы гипноза, но каждый раз, когда психиатр пытался заставить ее вспомнить тот день, с женой происходила страшная истерика. В панике она начинала кричать "Вот оно! Это тот, кто нам вредит! Позаботься о нем!".

Мы так и не поняли, о ком она говорит и что означают ее слова. Но жене не становилось лучше и мне пришлось поместить ее в психиатрическую клинику в городе Гвадалахара. Она и сейчас там и я регулярно навещаю ее. Она все так же не помнит меня, но считает меня своим другом.

И да. Когда после всех этих событий я наконец вернулся в наш дом, я снова обнаружил те чертовы ботинки в луже крови рядом с подвалом. Больше я в тот дом не возвращался и даже не мог его продать".