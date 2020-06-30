 

Странные структуры на фото с Марса похожи на руины здания

30.06.2020, 7:42, Разное

Эта панорама поверхности Марса, созданная из нескольких снимков, была снята левой камерой Sol 929 марсохода Curiosity в марте 2017 года. Оригинальный снимок можно увидеть по ссылке. 

Ровные линии тут очень похожи на останки каменных стан, которые когда-то были частью большого искусственного сооружения.

Это вполне может быть и природное явление, однако панорама все равно выглядит впечатляюще. Многие "стены" пересекаются под ровным прямым углом, а если сильно увеличить снимок, то кажется даже начинаешь различать отдельные каменные блоки в кладке этих "стен".

По словам уфолога Скотта Уоринга, который первым обнаружил эту панораму, он явственно сумел различить на ней отдельные комнаты здания и он верит, что когда-то это была база разумных существ. 

"Обратите внимание, что там идеально ровная толщина стен и все стены связаны, каждая образует свою комнату. Если судить по размерам, то обитающие в них существа были маленького роста", – пишет Уоринг. 



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