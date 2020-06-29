Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые появились на публике после объявления о беременности актрисы

29.06.2020, 16:10, Разное

Несколько дней назад стало известно, что Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд, прославившийся ролями в фильмах “Трон: Наследие” и “Троя”, станут родителями. Информацию сообщило американское издание US Weekly, сами звезды, в свою очередь, предпочли по этому поводу не высказываться. Как бы то ни было, папарацци уже начали охоту за будущими родителями и сфотографировали их впервые после объявления о беременности Робертс.

29-летняя Эмма и 35-Гаррет были замечены в аэропорту LAX в Лос-Анджелесе: на актрисе была свободная футболка, которая не позволяла рассмотреть ее округлившийся живот, к тому же, она старалась прикрывать его то кардиганом, то сумкой. Чтобы соблюсти меры безопасности, влюбленные надели защитные маски: на ней была бежевая, на нем – в клетку.

Эмма Робертс Эмма Робертс и Гаррет ХедлундСтоит отметить, что и для Эммы, и для Гаррета ребенок станет первым. Пара встречается около года, их отношения начались после того, как Робертс рассталась с актером Эваном Питерсом. Они познакомилась в 2013 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения. Вскоре после окончательно разрыва их помолвки в 2019 году Робертс стали все чаще видеть в компании Хедлунда. И если поначалу Эмма и Гаррет просто невинно прогуливались по окрестностям Лос-Анджелеса, то в какой-то момент папарацци удалось сфотографировать уже совсем не дружеские поцелуи пары. Гаррет Хедлунд до встречи с Эммой также состоял в длительных отношениях: он четыре года встречался с актрисой Кирстен Данст, с которой познакомился на съемках фильма “На дороге”.

Эмма Робертс и Гаррет ХедлундКликните на фото для просмотра галереи