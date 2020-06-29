Продление в «Газели» (Путин на вечные времена)

29.06.2020, 15:25, Разное

Кто в армии служил — тот в цирке не смеется. Но есть и исключения. Всенародное голосование не пойми за что в разгаре, и это даже смешнее, чем «в армии». То есть это просто дико смешно, если абстрагироваться от факта, что граждане огромной, великой, чего уж там, страны, голосуют за изменения в самом важном документе — Основном Законе, Конституции. Конституция для светской жизни — как Библия для верующих. Святая книга, которую надо соблюдать от и до, уважать, относиться с благоговением и трепетом.

Но будем честны. Я даже не стану задавать вопрос, кто из вас читал Конституцию целиком — и не просто читал, а вник в ее статьи. Как не буду задавать наивного вопроса, насколько в России Основной Закон действительно уважаем. Но всё должно иметь свои границы.

Пародия на цирк начинается прямо в ту секунду, когда человек берет в руки так называемый бюллетень. В котором содержательного нет ничего, кроме двух квадратиков «за» и «против». А сверху надпись: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Не будем придираться грамматике — русский язык начнут сохранять только после принятия Поправок, однако как голосующему понять вопрос, который перед ним ставят? Какие изменения в Конституцию я должен одобрить или не одобрить? Какие конкретно? Мне ответят: «Ну, их же много, это же сколько бумаги надо на каждый бюллетень, чтобы все перечислить!» Не беда! Елок и палок для переработки в целлюлозу в стране много и бумаги не жалко. Только что на агитацию за поправки было выброшено такое количество миллиардов, что потратить еще сколько-то миллионов на выпуск нормальных бюллетеней не грех.

Человек должен понимать, за что голосует — или против чего. Или априори предполагается, что все, кто имеют право голоса, знают поправки наизусть? Или мы должны поверить на слово тем, кто их внес? Тогда предлагаю на каких-то ближайших выборах депутатов не указывать их имен, а просто напечатать фотографии. Или вовсе пронумеровать. Уж если мы 206 поправок знаем назубок, то десяток кандидатов тем более сможем запомнить без имен и портретов.

Вопрос ставят ребром — или-или. Или голосуй за всё сразу или откажи во всем. А Элла Памфилова зачем-то сравнила мероприятие с комплексным обедом, когда берут и щи, и компот, и пюре вместе. Но при этом никто не заставляет меня есть это всё, в отличие от поправок. Не будет беды, если я съем пюре и запью компотом, а щи не трону. А с поправками так не получится. Придется жрать целиком все 206 штук.

Вообще, это странная идея сравнивать Конституцию с комплексным обедом, потому что такие обеды, как правило, самые дешевые. Неужели и Конституция — это дешевка? Комплексные обеды едят в столовках. Но комплексный обед можно сварганить и самому себе дома, и принести в офис, в цех, на полевой стан. И как раз так наше голосование и выглядит сегодня! Бюллетени заполняются в чистом поле, под деревцем, у дома за углом. Не говоря уже о хитах волеизъявления — голосовании на пеньках, на камушках, в троллейбусе, в кузове «газели» и в багажнике автомобиля. Как попало, где попало — вот слоган этого мероприятия, аналогов которому в современной истории страны просто не было.

Были карусели, вбросы, приписки, кандидаты-двойники, было досрочное голосование и голосование в труднодоступных районах, были открепительные талоны. Но все исключения были именно исключениями из правил и касались меньшинства. Именно поэтому на грязные технологии и обращали такое внимание, что они попирали закон и регламент. Сейчас же, по сути, можно не только то, что не запрещено законом — а вообще всё! Потому что даже с точки зрения закона, это не выборы, не референдум, а некий соцопрос в произвольной форме. Вместо одного дня — неделя. Можно голосовать досрочно, на дому, без документов, без наблюдателей, электронно. Всё это абсолютно никак невозможно проконтролировать, и я не удивлюсь, если в результате административного рвения процент явки будет больше ста, а процент одобрения достигнет сакраментальных 146%.

Мы смеялись над дикими африканским странами, а теперь получили голосование по африканским стандартам. Мы получили голосование по стандартам Донецка, Луганска и прочих фальшивых территорий. Это вот так мы принимаем Основной закон, великой, чего уж скрывать, державы. А самое забавное, что именно таким анекдотическим путем будет узаконено пожизненное правление Владимира Путина, который изо всех сил стремится войти в историю великим правителем империи.

Зато всё для удобства населения! Это же ведь из-за коронавируса так вышло, правда? Чтобы не подвергать риску народ, чтобы дать как можно больше возможностей для участия в плебисците, чтобы уберечься от скопления людей в одно время в одном месте.

Прекрасная идея, если только забыть о том, что именно ради этого голосования повсеместно снимались ограничения в момент, когда еще не был пройден пик заболеваемости, а потом под это начали и статистику подгонять, и парады проводить, и делать вообще всё, чтобы граждане только пришли на участки в багажниках и троллейбусах и поставили, наконец, эти чертовы галочки за Путина на вечные времена.

Антон Орех

Экономист Сергей Гуриев: «Я считаю так называемые поправки в Конституцию конституционным переворотом. Вся цель этого процесса — это обнуление сроков Владимира Путина. Десятки, а то и сотни других поправок придуманы, чтобы спрятать самую главную поправку, которая позволяет одному и тому же человеку находиться у власти до 36 лет. Тот факт, что власти назначают голосование сейчас, лучше всего говорит о популярности этих поправок. Если бы они были уверены, что общество поддерживает «обнуление», голосование, конечно, было бы назначено позже. Власть так спешит с этими поправками, потому что она знает, что если отложить голосование хотя бы до сентября, когда эпидемиологическая ситуация станет лучше, будут большие шансы проиграть».

Теннисист Евгений Кафельников: «Эти поправки нужны только для одного – для обнуления сроков нашего еще пока действующего президента, но если может быть кто-то готов, то я не готов еще 16 лет жить с этим».

Режиссер Виталий Манский: «Откровенно говоря, для здравомыслящего человека каких-то оптимистических надежд, связанных с будущим России, не так много. В этом предложении я бы сделал акцент на слово – «надежда». Вот именно «надежда» исчезает или, правильнее сказать, уничтожается в момент окончательного принятия этих поправок. А без надежды, мне кажется, жизнь в целом теряет свой смысл и это огромное преступление. Это низко, подло, бессовестно».

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова: «Никто не говорит, что Конституция 1993 года идеальная. Но есть печальная традиция прошлого и нынешнего веков создавать конституции под определенного человека, момент или политическую конъюнктуру. Получается литературное произведение, которое можно кроить и менять как угодно. Это и создает тот правовой беспредел, который у нас в стране происходит. А как еще можно относиться к закону, который так легко может быть изменен? Я против поправок. Я считаю, что мы должны научиться соблюдать хотя бы несовершенную Конституцию и относиться с уважением к закону как к таковому».

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев: «У меня такое ощущение, что народ обманывают. И обманывают очень серьезно. Да, среди предложенных поправок есть вещи вполне разумные, симпатичные. Не уверен, что необходимые, но уж точно не вредные — такие, как индексация пенсий. Но почему мы должны голосовать за это в пакете с обнулением сроков Владимира Путина, мне никто внятно не объяснил. Власть имущие уверены, что отдельно за бесконечное властвование Владимира Путина народ бы не проголосовал. Поэтому ему втюхивают как продуктовый заказ в советские времена: что-то невозможное для еды, украшенное несколькими мандаринками и бутылкой шампанского. Вот в качестве мандаринов и шампанского выступают нормальные некие человеческие предложения, а в качестве несъедобного куска мыла – Владимир Путин до 2036 года».

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд: «Выразить отношение одним словом к нескольким дюжинам разных вопросов – само по себе является некорректным».

Художник-мультипликатор Гарри Бардин: “Путин выступает как клятвопреступник, потому что он клялся на Конституции, когда вступал в должность президента, о том, что он будет ее исполнять. Он нарушил наши права: право на свободу, право на средства массовой информации, многие права нарушил за 20 лет своего правления. А теперь еще и под этой упаковкой социальных обещаний он вводит обнуление своего срока – то есть пожизненное правление. Когда предлагают ответить только или «да», или «нет», это как детская хитрость — она очевидна. Когда маленькие дети начинают играть в прятки, они иногда закрывают лицо руками в полной уверенности, что они никого не видят и их никто не видит. Но весь парадокс-то в том, что их-то видно. Я не верю этой власти, потому что она изолгалась, она лжет устами и Путина, и его рупора Пескова. И это все ложь».

Экономист Ирина Ясина: «Под соусом русского языка, нерушимости границ нам предлагают проголосовать за монархию. И может быть, даже за наследственную монархию – родился же у него внук в этом году. Уже почти середина XXI века, а мы реанимируем в нашей стране абсолютную монархию образца позднего Средневековья. То есть это что – Генрих XIII? Даже не Елизавета I, которая была все-таки уже в Новом времени. Считаю, что это ложь, и она очень плохо выйдет не тем, кто лжет, а всей нашей стране. Нам с вами в том числе. Абсолютно всем».

Актер Александр Филиппенко: «Нынче у нас какой-то театр абсурда: нам говорят одно, подразумевают другое, а делают третье и думают, что мы ничего не видим, ничего не понимаем. А мы всё видим и всё понимаем.

Историк Тамара Эйдельман: «Мне кажется, что эти поправки ужасные, возмутительные, что они уничтожают Конституцию. Это не выборы, это не референдум, это вообще неизвестно что — народ должен просто проявить почтение к своему лидеру. Значит, поправки уже опубликованы в Конституции. Да, там, конечно, сказано, что они вступят в силу по результатам голосования. Но они уже опубликованы в тексте Конституции. В книжных магазинах уже появилась печатная версия «новой Конституции». А на сайте Госдумы висит баннер «За что мы голосуем». «То есть предполагается, что голосовать надо «за»».

Адвокат Каринна Москаленко: «Все эти нововведения в Конституцию, они ее не украшают. Конституция просто становится запутанным сложным документом с массой поправок, которые там не нужны. В нашей Конституции 1993 года всё выверено и всё достаточно ясно сформулировано. То, что сейчас происходит, — это очень опасное посягательство на Конституцию. Я выступаю против этого лукавства и буду всеми возможными силами разъяснять всем, кто обращается ко мне за консультацией, что нужно сохранять Конституцию неизменной, иначе правовое государство в нашей стране так и не состоится».

Вице-президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник, театральный режиссер Владимир Мирзоев и актер Максим Виторган сообщили, что они также не согласны с предложенными поправками в Конституцию. «Свою позицию я публично огласил еще на заседании Совета по правам человека», — подчеркнул Резник. Там проходило заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Резник назвал поправки «неконституционными».