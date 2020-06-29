Беременная Кэти Перри рассказала, как хотела покончить с жизнью после расставания с Орландо Блумом в 2017 году

29.06.2020, 12:55, Разное

Успешная певица, счастливая невеста (в прошлом году Орландо Блум сделал Перри предложение, но свадьбу, назначенную на эту весну, пришлось отложить из-за пандемии) и будущая мать – кажется, что у Кэти нет поводов для грусти. И более того, ее образ озорной девчонки создает ощущение, что в жизни Перри никогда не было проблем. Но как известно, картинка не всегда отражает суть. Об этом певица рассказала в эфире радиостанции SiriusXM CBC.

Моя карьера шла по определенной траектории. Она шла вверх и далее все выше и выше. А потом вдруг произошло небольшое падение, незначительное со стороны. Но для меня оно стало настоящим землетрясением! Я так долго отдавала музыке всю себя, что в тот момент от меня ничего уже не осталось и я просто развалилась на пополам. Я как раз порвала с бойфрендом, который, кстати, сейчас отец моего будущего ребенка. И я была полна надежд, что мой новый альбом должен взлететь. Но все произошло не так, как я ожидала, и я просто сломалась.

Провал альбома Witness (2017) стал первой на тот период неудачей Кэти в сфере музыки. Пластинка получила сдержанные отзывы музыкальных критиков. И несмотря на то, что альбом стал фактически коммерчески успешным, его тираж был значительно меньше предыдущих пластинок Кэти. Неудача в личной жизни и сложности в карьере привели Перри к депрессии.

Благодарность – то, что спасло мою жизнь. Если бы я не поменяла тогда свой способ мышления, то меня бы засосала печаль и я просто выпрыгнула бы…

– вспоминает Кэти.

Она объясняет, что каждый день старалась находить повод за что быть благодарной. Она каждый день повторяла себе, что благодарна за все, что имеет, даже когда настроение было такое, что хотелось лишь рыдать. Перри отмечает, что вера и надежда помогли ей встать на ноги и найти причину, чтобы жить. Сейчас она чувствует себя замечательно и благодарна себе за то, что смогла преодолеть самый тревожный этап своей жизни.

Орландо Блум и Кэти Перри