В президентском особняке Аргентины обнаружили «инопланетянина»

29.06.2020, 8:13, Разное

Известный уфолог Скотт Уоринг сообщил, что в президентском особняке Аргентины он наткнулся на странную призрачную фигуру. Исследователь обнаружил данную аномалию, когда рассматривал сервис Google Earth.

Уоринг рассматривал на снимках сервиса Google Earth президентский особняк в Аргентине и заметил загадочную прозрачную фигуру. По мнению уфолога, фигура чуть выше метра ростом. Так он решил исходя из высоты дверного проема, находящегося слева от силуэта.

По мнению исследователя, это может быть пришелец, который шпионит за президентом Аргентины. Не исключено, что представители инопланетных цивилизаций что-то знают о будущих действиях президента страны, которые могут повлиять на весь мир.

Призрачная фигура имеет тонкое тело, руки и ноги. Маленькая треугольная голова существа обращена в сторону камеры. Вероятно, существо не ожидало, что окажется в кадре.

Напомним, ранее пользователь Reddit опубликовал фотографию своего ребенка, которая заставила поверить интернет-пользователей в призраков.

Одна деталь в отражении малыша в зеркальной поверхности телевизора испугала юзеров. На фото глаза мальчика закрыты, однако в отражении – открыты.

Автор поста предположил, что это может произойти в случае, если человек моргает быстрее, чем срабатывает затвор фотокамеры.

В комментариях пользователи Сети в это не поверили и заявили, что в этом доме живут призраки. Кто-то даже предположил, что зеркало открывает портал в другой мир.