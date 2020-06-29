 

Йохан Галтунг заявил, что США обречены на исчезновение

29.06.2020, 8:11, Разное

Норвежский социолог и математик Йохан Галтунг заявил, что США обречены на исчезновение, а политика нынешнего президента Дональда Трампа только способствует исчезновению Америки как страны.

Отмечается, что Галтунг в свое время предсказал развал Советского Союза, а также террористические акты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На этот раз предсказатель заявил, что США ждет та же судьба, что и СССР. Исчезновению государственности и полнейшему краху страны будет способствовать политика ее нынешнего президента. По словам Галтунга, развал США должен произойти до 2025 года.

Впервые о распаде США Галтунг заговорил еще в 2014 году в своей монографии, в которой он рассказал о 14 предпосылках к исчезновению страны. После вторжения американских войск в Ирак эксперт сообщил, что его предсказания с каждым днем становятся все более неотвратимыми. Галтунг заявил, что на своем пути к забвению страна даже пройдет через фазу диктатуры.

Ранее мексиканский ясновидящий Антони Васкес Альба напророчил России расцвет в 2022 году. Он заявил, что введенные против РФ санкции пойдут только на пользу стране и будут стимулировать наращивание ее мощи. Кроме того, козни западных государств будут способствовать развитию самостоятельности страны.



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