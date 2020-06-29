 

Самую длинную молнию в мире зафиксировали в Бразилии

29.06.2020, 7:56, Разное

Метеорологи из ООН заявили, что они зафиксировали самую длинную молнию в мире. Это столь распространенное и необычное природное явление произошло в октябре 2018 года над Бразилией, когда, по словам ученых, молния буквально разрезала небо на 700 километров. Это был настоящий рекорд, так как ранее столь длинной молнии фиксировать не удавалось.

По словам метеорологов, длина этой мощной молнии равна расстоянию между Бостоном и Вашингтоном.

Изучением самых необычных природных явлений ученые занимаются уже много лет. Ранее они установили, в какой точке земного шара выпал самый крупный град. Теперь же ученых заинтересовал вопрос, касающийся возникновения молний и его характеристик.

По словам исследователей, молния в Бразилии была самой длинной, но самой продолжительной стала молния, зафиксированная в марте 2019 года в Аргентине. Длительность этой вспышки составила почти 17 секунд.

Метеорологи рассказывают, что только благодаря новейшим технологиям они теперь могут фиксировать данные супермолнии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован летом 2007 года в Оклахоме, когда длина молнии составила примерно 320 километров, а по длительности вспышки рекорд был зафиксирован в 2012 во Франции и составил 8 секунд.



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