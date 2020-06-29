СерпомПо: Самолет не вынесет двоих

29.06.2020, 7:51, Разное

Путин объявил, что он и глава правительства никогда не будут летать на одном самолете. Потому что у них особая ответственность за положение страны.

Вообще-то это правило действует в большинстве стран. И пока никому в голову не приходило его публично проговаривать.

Но, видимо, Путин считает, что для спокойствия российских граждан не хватало именно этого. Народ ждал и надеялся. Жаль, что забыли записать столь ценную норму в Конституцию.

Действительно, полетят вместе, и вдруг катастрофа … Особенно, если оба пожелают лететь на «Суперджете». Да и «пепел» польского самолета, разбившегося 10 лет назад под Смоленском, вместе с президентом Лехом Качиньским и половиной элитой Польши, видимо, до сих пор стучит в путинское сердце.

Но у нас правило «летать по одному» надо бы расширить. Опасность может грозить везде, где «ноль» и привязанная к нему «палочка» из правительства встречаются.

В церкви вместе не стоять. Шампанское из одной бутылки не пить. На велосипедах вместе не ездить. Совместно не обедать. Функционировать автономно, не пересекаясь. В целях безопасности государства.

Так можно избежать покушений – подложенных бомб, отравлений.

Еще можно спать по очереди. Один спит, другой работает – руководит, плавая в бассейне или загорая в Сочи. Потом меняться. Чтобы враг не захватил страну врасплох, пока все руководство дремлет.

Вторая волна пандемии коронавируса? Каждому – свой особый бункер!

Можно еще страну на две части поделить – основную и резервную, чтобы каждый из двух особо ответственных правил отдельно. Мишустину, конечно, кусок похуже дать. Если с «основной» Россией что случится, то явится миру «запасная»!

Но публика у нас непочтительная.

Один из комментаторов, услышав сообщение Путина о том, что они с Мишустиным не будут летать в одном самолете, написал: «И не надо в одном самолете. Лучше в одном «столыпинском» вагоне пусть едут».