Странная история о зловещей японской телерекламе 1985 года

29.06.2020, 7:40, Разное

Если бы вы жили в Японии в 1985 году и смотрели бы телевизор, то рано или поздно вы бы увидели один из самых странных рекламных роликов, созданных для очищающих салфеток марки "Kleenex".

В роликах два персонажа: миловидная девушка в длинном белом платье и ребенок 2-3 лет в гриме краснокожего однорогого демона-людоеда из японской мифологии. Оба они сидят на сене, маленький "людоед" выглядит сердитым, в то время как девушка нежно подбрасывает салфетки или пытается погладить "людоеда".

Они не произносят ни одного слова за 30 секунд каждого ролика и все это происходит под меланхоличную замедленную песню "It's a Fine Day" Эдварда Бартона и Джейн.

Как только эти рекламные ролики стали появляться по ТВ, многие люди стали ощущать, что ролики их пугают и что они оказывают непонятное воздействие на психику. Реакция зрителей была настолько негативной, что ролики вскоре были сняты с показа (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Но история на этом не закончилась, вскоре по всей стране стали расходиться различные пугающие байки и истории, связанные с этой рекламой, которые в наши дни превратились в городские легенды.

Первым делом заявлялось, что песня "It's a Fine Day" в оригинальном исполнении на немецком языке была совсем не романтичной, а содержала в себе припев "Умри, умри, все будут прокляты и будут убиты".

Говорилось даже, что многократное прослушивание этой песни накладывает на людей своеобразную "ментальную установку" на смерть.

Потом стали появляться непроверенные, но устойчивые слухи о том, что многие люди, принимавшие участие в съемках этих роликов, стали умирать странной и внезапной смертью. В том числе сообщалось, что мальчик, который играл демона-людоеда, неожиданно потерял сознание и вскоре умер от отказа работы внутренних органов.

Говорилось, что так же умерли режиссер, операторы и оба продюсера этой рекламы. А многие другие члены съемочной группы страдали от несчастных случаев или с ними случались различные неприятные вещи.

Актриса, которая играла девушку в белом платье, якобы сошла с ума и вскоре после съемок в рекламе была отправлена в психиатрическую клинику. По другим версиям она совершила самоубийство после того как родила страшно изуродованного ребенка.

Обычные зрители, которые видели эту рекламу по несколько раз, якобы тоже либо сходили с ума, пытались покончить с собой или попросту пропадали бесследно.

В 2006 году официальная телеверсия этих рекламных роликов была полностью уничтожена, однако вскоре на YouTube появились любительские записи этой рекламы. И вскоре множество людей стали говорить, что от просмотра этой рекламы у них возникали судороги, головные боли, а то и вовсе потеря сознания. Даже сообщалось о нескольких смертельных случаях.

Некоторые пользователи заметили еще одну странность: если смотреть эту рекламу ночью, то мелкие детали ролика сами собой изменяются. Иногда мальчик-людоед становится окрашен в синий цвет, а еще изменяется цвет платья девушки или по экрану ролика начинают бежать полосы помех.

Часть зрителей писала, что эти рекламные ролики не просто так ощущаются как что-то зловещее, якобы в них была закодирована некая информация, направленная на разрушение человеческой психики или взятие ее под контроль.

Все это довольно пугающе, словно сюжет из фильма ужасов, однако скорее всего все это полностью (или частично) выдумка. Дело в том, что как минимум один яркий "факт" совершенно не подтвердился – девушка в белом это актриса Кейко Мацузака, которая жива и здорова до сих пор и никогда не попадала в психбольницу.

При этом оказалось невозможно ни подтвердить ни опровергнуть смерть мальчика-демона или несчастные случаи со съемочной группой. По ним отсутствовала любая информация.