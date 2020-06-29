 

Ливия: Зачистка российских наемников стала необходимостью

29.06.2020, 7:38, Разное

Сирт  и  аль-Джуфра стали опасными местами  из-за криминальных поставок и  присутствия  российских наемников, говорит представитель армии 

Gulsen Topcu   | 28.06.2020

TRIPOLI –  Зачистка Сирта и аль-Джуфры от российских наемников стала крайней  необходимостью, сообщил в субботу представитель ливийской армии.

Мохаммед Кануну заявил, что Сирт, координационный центр криминальных  поставок  и российских наемников, потерпевших поражение в Триполи и Тархуне, стал самым опасным для мира и безопасности Ливии  местом, говорится в заявлении пресс-службы Бурканской операции “Аль-Гадаб” (Вулкан ярости).

Кануну заявил, что наемники  из группы  Вагнера  превратили базу и аэропорт Джуфра в командный центр для взятия под контроль южных нефтяных месторождений.

“Мы полны решимости спасти эти города, заключив мир или используя силу  оружия”, – добавил он.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на прошлой неделе предположил, что Каир “если потребуется”  может начать “внешние военные миссии” в Ливию, заявив  при  этом, что” любое прямое вмешательство в Ливию уже стало законным на международном уровне. ”

Ас-Сиси заявил, что авиабазы Сирт и Аль-Джуфра являются “красной линией”, призвав его армию “быть готовой выполнять любую миссию здесь, в пределах наших границ, или, при необходимости, за пределами наших границ”.

ООН признает ливийское правительство во главе с Файесом ас-Сарраджем законной властью страны, в  то  время как  Триполи сражается с ополченцами восточного военного лидера  Халифы Хафтара.

В  марте,  правительство начало операцию “Мирный шторм”, чтобы противостоять атакам  Хафтара  на Триполи, и недавно освободило стратегические пункты, включая Тархуну, последний опорный пункт Хафтара на западе Ливии.

Оно сурово осудила Египет, ОАЭ, Францию и Россию  за  военную поддержку  нападений Хафтара на Триполи, которые начались 4 апреля 2019 года.



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