Ливия: Зачистка российских наемников стала необходимостью

29.06.2020, 7:38, Разное

Сирт и аль-Джуфра стали опасными местами из-за криминальных поставок и присутствия российских наемников, говорит представитель армии

Gulsen Topcu | 28.06.2020

TRIPOLI – Зачистка Сирта и аль-Джуфры от российских наемников стала крайней необходимостью, сообщил в субботу представитель ливийской армии.

Мохаммед Кануну заявил, что Сирт, координационный центр криминальных поставок и российских наемников, потерпевших поражение в Триполи и Тархуне, стал самым опасным для мира и безопасности Ливии местом, говорится в заявлении пресс-службы Бурканской операции “Аль-Гадаб” (Вулкан ярости).

Кануну заявил, что наемники из группы Вагнера превратили базу и аэропорт Джуфра в командный центр для взятия под контроль южных нефтяных месторождений.

“Мы полны решимости спасти эти города, заключив мир или используя силу оружия”, – добавил он.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на прошлой неделе предположил, что Каир “если потребуется” может начать “внешние военные миссии” в Ливию, заявив при этом, что” любое прямое вмешательство в Ливию уже стало законным на международном уровне. ”

Ас-Сиси заявил, что авиабазы Сирт и Аль-Джуфра являются “красной линией”, призвав его армию “быть готовой выполнять любую миссию здесь, в пределах наших границ, или, при необходимости, за пределами наших границ”.

ООН признает ливийское правительство во главе с Файесом ас-Сарраджем законной властью страны, в то время как Триполи сражается с ополченцами восточного военного лидера Халифы Хафтара.

В марте, правительство начало операцию “Мирный шторм”, чтобы противостоять атакам Хафтара на Триполи, и недавно освободило стратегические пункты, включая Тархуну, последний опорный пункт Хафтара на западе Ливии.

Оно сурово осудила Египет, ОАЭ, Францию и Россию за военную поддержку нападений Хафтара на Триполи, которые начались 4 апреля 2019 года.