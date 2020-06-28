“Принцесса-невеста” на новый лад: Софи Тернер, Джо Джонас, Дженнифер Гарнер и другие звезды стали героями известной сказки

28.06.2020, 14:06, Разное

Правила карантина смягчаются, а количество проектов, снятых в четырех стенах особняков знаменитостей все не идет на убыль. Вот и вчера в сети появился ролик нового необычного “кино”, сделанного в рамках благотворительной инициативы для сервиса Quibi. Сюжет — история из классического голливудского фильма с Робин Райт “Принцесса-невеста”. Воплощение — далекое от оригинала и временами неожиданное. Софи Тернер в роли спасителя, Джо Джонас — как романтичная дева в беде, Дженнифер Гарнер как странноватая колдунья, Хью Джекман как рассказчик… Множество смен ролей, актеров, играющих одного и того же персонажа, и просто сплошное веселье.

Новая версия “Принцессы-невесты” с Софи Тернер, Джо Джонасом, Дженнифер Гарнер и другими актерами

Режиссером и автором идеи этого переосмысления старой сказки стал создатель фильмов “Малыш на драйве” и “Скотт Пилигрим против всех” Джейсон Райтман. Первые репетиции и съемки начались еще в марте, а уже завтра аудитория онлайн-сервиса сможет увидеть этот “карантинный” труд.

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Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner)27 Июн 2020 в 3:32 PDT

После того, как жителям Калифорнии посоветовали оставаться дома, я как-то проснулся утром, и понял, что должен сделать нечто стоящее. И подумал — а почему бы не снять дома римейк целого фильма? Я начал связаться с актерами, задавал им этот вопрос — и ответ был достаточно быстрым и почти всегда положительным.

— Рассказал Райтман изданию Vanity Fair. Судя по первым роликам нового фильма Джейсона, для создания декораций использовались все подручные средства — например, наборы Lego и созданные самими актерами костюмы. Также, помимо уже озвученных в начале актеров, в съемках приняли участие Диего Луна, Нил Патрик Харрис, Тайка Вайтити, Тиффани Хэддиш, Джек Блэк и даже сам режиссер оригинального фильма “Принцесса-невеста” Роб Райнер. Правда, он считает, что перед просмотром новой версии Райтмана для начала стоит ознакомиться с оригиналом — чтобы лучше понимать контекст.

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Публикация от Quibi (@quibi)27 Июн 2020 в 11:51 PDT

Фильм “Принцесса-невеста” — экранизация одноименного романа сценариста и писателя Уильяма Голдмена, в котором, на первый взгляд, рассказывается классическая история отважного героя, который совершает множество подвигов, чтобы спасти свою возлюбленную принцессу (ее играет Робин Райт). Однако, как впоследствии оказывается, и сама дама сердца способна постоять за себя, и главный романтический герой совсем не принц на белом коне. Картина вышла на экраны в 1987 году и сделала Робин Райт настоящей звездой. Нынешний римейк фильма нацелен на помощь благотворительной организации World Central Kitchen: вырученные с показа средства пойдут на оплату обедов для пострадавших от пандемии коронавируса.

Кэри Элвес и Робин Райт в фильме “Принцесса-невеста”