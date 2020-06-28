Звезда “Безумцев” Джон Хэмм встречается с бывшей коллегой на 17 лет младше него

28.06.2020, 13:02, Разное

Знаменитый сериал о рекламном агентстве под названием “Безумцы” закончился пять лет назад, в 2015 году. В этом же году завершились и длительные отношения исполнителя главной роли на проекте, актера Джона Хэмма: его роман с актрисой Дженнифер Уэстфелд длиной в 18 лет, подошел к концу. Впрочем, с закрытием этой страницы своей биографии актер довольно быстро перешел к новой — роману с еще одной актрисой Анной Оскеолой. Причем, познакомились они, по-видимому, как раз во время съемок “Безумцев”: в последнем сезоне проекта Анна появилась в одном из эпизодов.

Анна Оскеола и Джон Хэмм в сериале “Безумцы”

Слухи о том, что эти двое являются парой, впервые начали циркулировать еще в 2017 году. Папарацци стали замечать Джона и Анну на совместных прогулках, теннисных кортах и во время походов за продукатми. Однако долгое время их считали не более, чем друзьями, а Джону даже приписывали роман с бывшей девушкой Бена Аффлека, продюсером шоу Saturday Night Live Линдсей Шукус. И вот, несколько часов назад, американский портал US Weekly подтвердил, что единственная дама сердце Джона — это как раз Оскеола. И что они счастливы вместе, но предпочитают не распространяться о своих отношениях.

Джон и Анна на теннисном корте… … и во время вечернего свидания

Никаких комментариев от самого Джона или Анны — которая, кстати, младше его на целых 17 лет, пока не последовало. В любом случае, количество совместных папарацционных снимков пары, сделанное за последние годы, явно говорит в пользу их романтических и совсем не дружеских отношений.

Помимо “Безумцев” Анна Оскола также играла в сериалах “Закон и порядок” и “Спасите Грейс”. Джон Хэмм же после окончания прославившего его популярного проекта стал чаще появляться на большом экране: актер снимался в таких фильмах как “Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”, “Малыш на драйве” и “Девичник в Вегасе”. За роль руководителя рекламного агентства Дона Дрейпера в сериале “Безумцы” у него есть два “Золотых глобуса” — полученные в 2008 и 2016 году. С 1997 и по 2015 год он состоял в отношениях с актрисой и звездой сериала “Анатомия страсти” Дженнифер Уэстфелд. По сообщениям некоторых источников, причиной их расставания стала страсть Джона к алкоголю. Однако вполне возможно, что свою роль в этом разрыве сыграло из знакомство актера с Анной. Детей от прошлых отношений у Хэмма и Оксеолы нет.

Джон Хэмм и Дженнифер Уэстфелд

Анна Оскеола в сериале “Безумцы”