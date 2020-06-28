Растение со смыслом: Кейт Миддлтон посадила подсолнух согласно своему трогательному обещанию

28.06.2020, 11:55, Разное

Герцогиня Кембриджская совсем недавно вышла их карантина начала посещать обязательные для королевского регламента мероприятия — и негласной темой ее первых визитов уже можно назвать “садовую” тему. Ее первым выходом в свет стало посещение садового центра в Норфолке, а сегодня на официальном аккануте герцогини Кэтрин и ее супруга Уильяма в Instagram появились снимки с другого официального визита герцогини, на которых Кейт уже не просто любовалась флорой, но и внесла свой посильный вклад в развитие растительного мира Великобритании, посадив дерево в центре Nook при детском хосписе East Anglia Children’s Hospices в Норфолке. Примечательно, что семена для этой процедуры она приобрела как раз во время посещения садового центра Fakenham.

Кейт Мидллтон в саду Nook Кейт в садовом центре в Норфолке

Большое значение также имело и то, что за растение выбрала Кейт: герцогиня посадила подсолнух в память о 9-летнем мальчике Фрейзере Делфе. На этой неделе она провела очередную Zoom-конференцию, в рамках которой узнала о гибели Фрейзера от его родителей: сын Стюарта и Карлы Делф провел 7 недель в хосписе East Anglia Children’s Hospices (EACH), патроном которого является герцогиня Кэтрин, и умер от редкого заболевания, влияющего на множество органов и вызывающего нарушения работы мозга. В прошлом месяце брат Фрейзера — 13-летний Стюи — собрал более 15 тысяч фунтов стерлингов на нужды EACH, признавшись, что на этот поступок его вдохновил поступок 100-летнего ветерана войны капитана Сэра Тома Мура. Герцогиню Кэтрин так тронула эта история, что она пообещала обязательно посадить солнечный цветок в память о покинувшем этот мир мальчике. Именно подсолнух был выбран как символ заботы и радости в хосписах: его семена — это пациенты, а желтые лепестки — окружающие их любовь, уход и сострадание.

Кейт с подопечными хосписа

Само событие произошло еще в четверг, но фотографии с этого визита Кейт появились лишь несколько часов назад. В Великобритании сейчас стоит довольно жаркая погода, и температура днем достигает выше 30 градусов по Цельсию, а потому герцогиня надела легкое летнее платье с цветочным принтом. А также принесла вместе с собой другое растение в терракотовом горшке — чтобы еще больше расцветить местный сад, созданный, чтобы радовать пациентов хосписа. Выполнив свое обещание, она также помогла работникам посадить семена розмарина, лаванды и других растений. А после похвалила сотрудников хосписа.

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Публикация от EACH (@eachhospices)27 Июн 2020 в 2:01 PDT

Та забота и уважение, которую вы демонстрируете по отношениею к детям и их семьям в этих самых порой невозможных обстоятельствах — эта забота вызывает у меня восхищение и вдохновляет меня. Я также хотела бы отдать дань уважения всем тем семьям, которые заботятся о детях с тяжелыми заболеваниями. Вы делаете самую сложную работу, и я знаю, что сейчас заниматься этим особенно сложно, и потому все мои мысли с вами.

Посаженный подсолнух, кстати, будет размещен не в самом центре, а в Кэмбриджшире — именно там проживают родители Фрейзера Делфа и там же желтые лепестки цветка будут радовать Стюарта и Карлу.

Кейт Миддлтон