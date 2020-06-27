Певица Sia рассказала о том, каково это усыновить двух 19-летних подростков: “Я в раю”

27.06.2020, 17:23, Разное

В начале этого года 44-летняя певица по имени Сия Кейт Изобелль Фуллер – или же просто Sia – дала откровенное интервью, в котором призналась, что не так давно стала приемной матерью. В прошлом месяце она уточнила, что усыновила сразу двух “малышей”:

Да, я усыновила в прошлом году двух мальчиков, им обоим было по 18, а сейчас им 19 лет. И я очень люблю их.

Вчера Sia стала гостьей шоу Good Morning America, где ответила на ряд интересующих фанатов вопросов и поделилась своими впечатлениями от материанства.

Это настоящее благословение. Знаете, они спасли меня. Я сейчас в настоящем раю!

– объясняет певица.

Sia рассказала, что ее сыновья так долго искали свой постоянный дом, что уже были в том возрасте, когда шансов на усыновление нет, а система помощи детям-сиротам больше не считает их своими “клиентами”.

Они оба многое пережили. А я могла помочь им. У меня есть ресурсы, чтобы дать им ту помощь, которая необходима, чтобы мальчики могли справиться с психологическими травмами, которые получили в детстве. Нам потребовался год, чтобы настроить нашу жизнь, но результат стоит каждого приложенного усилия. У нас были и взлеты, и падения. Но никто из нас никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. И это факт.

Sia в шоу Good Morning America