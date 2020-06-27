 

Канье Уэст анонсировал коллаборацию с масс-маркет брендом и поставил на уши всю индустрию моды

27.06.2020, 12:44, Разное

Накануне стало известно, что рэпер Канье Уэст заключил 10-летний контракт с американским брендом Gap на создание одежды под брендом Yeezy, который принадлежит музыканту. Дебютная коллаборация появится в магазинах Gap в 2021 году. В основном это будут толстовки, футболки, джоггеры и другая базовая одежда для мужчин, женщин и детей по демократичным ценам.

После новостей о сделке акции американской компании выросли на 42%, достигнув максимального значения с марта, когда акции упали на фоне пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Кроме того, стоит отметить, что финансовые трудности Gap начали испытывать еще в 2017 году. Тогда им пришлось закрыть несколько сотен точек продаж по всей Америки, а спустя год были закрыты еще 200 магазинов по стране. Следующим шагом стало закрытие розничных магазинов в других странах.

Тизер Yeezy х Gap, представленный Канье Уэстом в TwitterСейчас ритейлер продолжает реализовывать свой план по глобальной реструктуризации, а именно: по закрытию 235 магазинов по всему миру в течение 2020-2021 годов. Коллаборация с Уэстом поможет бренду выйти из кризиса и привлечет новую аудиторию покупателей.

Канье Уэст также сотрудничает по аналогичному с Gap договору с компанией Adidas, вместе с которой он выпустил спортивную одежду Yeezy. Благодаря этому сотрудничеству в 2019 году Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом в мире по версии журнала Forbes. По оценке издания, за год рэпер заработал 150 миллионов долларов.



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