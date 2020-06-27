Мнение: Хватит травить председателя избиркома: квартиру выиграла честно, но не получит

27.06.2020, 11:05, Разное

Вообще, вот такой счастливый человек. Бывают такие. Удачливые. Я никогда ничего не выигрываю. Всего добиваюсь тяжелым трудом. А некоторые – с золотой ложкой во рту родились. У нее, наверное, золотых зубов полон рот. В 2018 году, в день предыдущих выборов, Анна Ганева также была участницей акции — и получила скидку на покупку меховых изделий – отдала подруге, та шубу купила. Сегодня пенсионерка выиграла квартиру в микрорайоне «Рябиновка», которую она планирует передать внуку. Машину – на следующих выборах?

Да, она – председатель участковой избирательной комиссии № 1352 в Омске, зовут Анна Ганева, и выиграла квартиру в лотерее, организованной для участников голосования по поправкам в Конституцию в регионе.

Почему в Москве такая нищенская лотерея, а в каком-то замшелом Омске – квартиры, машины, денежные призы в миллионы?! Не могу понять, как такое возможно.

Не знаю, что там с лотереей, которую обещали в Москве, но мне вообще ничего не выпало, так и сообщили – пришла смс от «Миллион призов», что мы вам что-то дадим, если вдруг на следующем розыгрыше будет что-то, а пока «ничего». А тут женщине – целая квартира.

И вот эта 59-летняя жительнице села Лузино в Омской области Анна Ганева поведала, что негатив, который на нее обрушился в сети, очень ее, конечно, угнетает – зависть она такая, но от квартиры она отказываться не собирается, поскольку ей необходимо поставить на ноги внука.

«Я и плАчу, и не плачу. Ведь это случайно получилось, я вообще не ожидала. У меня ведь внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем»

Все честно. Она же – тоже избиратель. В правилах членам избирательных комиссий голосовать и брать билетик не возбраняется.

«Я пенсионерка, у меня пенсия 8 тысяч», – поведала дама. А нет, не будет у внука квартиры. С учетом налога на лотереи в 13%, ей 200 тысяч надо заплатить за однушку. А у нее – точно нет. Разве что поможет кто? Нет желающих?!

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