49,4 тысячи на 35 трупов

27.06.2020, 11:05, Новости

Теги: Бюджет, Общество, Экология

49 420 рублей потратит администрация Рыбинска на «подбор мертвых животных и утилизация их трупов». Предполагается, что до конца года в городе будет найдено и утилизировано 35 животных.

Заказчиком услуги выступает МБУ «Управление городского хозяйства».

В соответствии с конкурсной документаций «исполнитель» обязан ежедневно производить объезд уличной дорожной сети и осуществлять подбор погибших животных в момент их обнаружения.

Кроме того:

– Исполнитель также должен выезжать по заявкам Заказчика или по согласованию с ним, полученным на основании обращений физических и юридических лиц, в указанный адрес для быстрого подбора погибшего животного.

– Срок исполнения заявок по подбору трупов животных – до 2-х часов с момента получения заявки Исполнителем.

– Оказание услуг должно осуществляется без нарушения благоустройства прилегающей территории. В случае непроизвольного нанесения ущерба элементам благоустройства при подборе погибших животных Исполнителю необходимо незамедлительно исправлять нарушения за свой счет.

– Перевозка трупов животных, осуществляется технически исправным специализированным автотранспортом Исполнителя, который регулярно дезинфицируется. Транспортные средства, привлекаемые для перевозки трупов животных, должны быть оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке.

– После погрузки трупов животных на транспортное средство необходимо обязательно дезинфицировать место, где они лежали, а также использованный при этом инвентарь и оборудование, в соответствии с п. 2.6 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469, и зарегистрированных в Минюсте РФ 5.01.1996 г. № 1005.

– Уничтожение трупов животных путем закапывания в землю, размещения в бытовых мусорных контейнерах, сбрасывания в водные объекты категорически запрещается.

– Временное хранение трупов животных необходимо осуществлять в холодильной камере Исполнителя.

– Трупы животных, подобранные на улицах, дорогах и т.д., подлежат обязательной утилизации в биотермические ямы на лицензированном объекте размещения отходов.

– Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

При этом, МБУ «Управление городского хозяйства» имеет право беспрепятственного доступа в любое время к месту оказания услуг.