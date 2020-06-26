Дочь Мадонны Лурдес Леон повторила сцену из знаменитого клипа мамы

26.06.2020, 20:41, Разное

23-летняя Лурдес Леон продолжает пробовать себя на модельном поприще. Девушка снялась для рекламной кампании и лукбука лос-анджелесской марки Miaou. В видео и на фотографиях Лурдес позирует в топе и юбке на песчаном пляже. В качестве референса для съемки использовали клип на песню Мадонны Cherish. Невозможно не отметить сходство матери и дочери.

К слову, старшая дочь Мадонны переняла от своей знаменитой мамы не только яркую внешность, но и любовь к провокациям. В декабре прошлого года весь мир обсуждал необычный спектакль с участием Лурдес.

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Публикация от MIAOU (@miaou)25 Июн 2020 в 1:28 PDT

Мадонна в клипе Cherish, 1989 год

Провокационное шоу, в котором приняла участие Лурдес, было организовано модным лейблом Desigual в рамках армарки современного искусства Art Bazel во Флориде. В первые минуты это модное дефиле ничем не отличалось от большинства остальных. Разве что моделям, в числе которых были представители разных национальностей, половой принадлежности и имеющие различное телосложение, разрешено было двигаться, как им вздумается.

Настоящее действо неподготовленного зрителя ждало в финале, когда Лурдес, замыкающая модное шествие, вместе с остальными заняла свое место на пирамидообразном подиуме. Спустя секунду модели начали снимать с себя одежду и целоваться. А после слились в единой массе тел. Посмотреть перфоманс можно здесь.