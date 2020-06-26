Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

26.06.2020, 12:30, Разное

По словам правозащитника Ульмана Пашаева, представляющего интересы Михаила Ефремова в суде, а также по сообщениям информационного агентства ТАСС, в ночь с четверга на пятница у актера случился сердечный приступ. Напомним, что Ефремов находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы две недели назад. По словам, адвоката, проблемы со здоровьем начались у актера из-за нервного потрясения, которое тот переживает в последние дни в связи с аварией.

Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается,

— рассказал прессе Пашаев. Он также подчеркнул, что из-за тяжелого состояния актер не стал просить следователей отпустить его на могилу матери: 25 июня была годовщина ее смерти.

8 июня Михаил Ефремов стал виновников аварии в центре Москвы: находясь в нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. В результате погиб 57-летней курьер Сергей Захаров. Судебная экспертиза подтвердила наличие алкоголя и наркотиков в крови актера, а сам он признал свою вину. В настоящий момент ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов

Вчера, находясь в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, адвокат актера заявил, что Ефремов готов материально помочь семье Захарова и даже усыновить детей погибшего курьера— но те не хотят принимать от актера никакой помощи.

Его позицию я вам говорю: этот человек реально готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как-то усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность. Посмотрим, еще все впереди. И я сказал, что больше ни с кем договариваться не собираюсь. Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы ему морально легче было. Не то что мы кому-то хотим платить, чтобы они пошли написали заявление, чтоб прекратили уголовное дело,

— сказал адвокат. Вопрос компенсации теперь будет решаться в суде. А данные слова Пашаева уже успела раскритиковать дочь самого Ефремова Анна-Мария. В ответ на это правозащитник, по сообщениям издания “МК”, пояснил, что имел в виду некое покровительство, а никак не юридическую процедуру усыновления.

Напомним, вечером 8 июня, в 21:44, у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария, виновником которой стал Михаил Ефремов. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.

Сын Михаила Ефремова Никита прокомментировал новости о ДТП с участием отца

9 июня в Таганском районном суде прошло первое заседание по делу Ефремова. По результатам этого заседания актеру избрали следующую меру пресечения – домашний арест до 9 августа. В течение этого времени Михаилу нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, пользоваться интернетом, а также сотовой связью. Исключение можно сделать лишь для звонков адвокату или экстренным службам в крайнем случае. Сообщается, в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, но, как добавил впоследствии собеседник агентства, это могли быть остаточные следы наркотиков, употребленных еще до инцидента. Тем не менее, в рамках расследования ДТП полиция завела еще и дело о сбыте наркотических и психотропных веществ по статье 228.1 УК РФ. Почитать комментарии коллег и друзей Михаила Ефремова, которые высказались о произошедшем, можно здесь.