 

Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не скрывают своих чувств на отдыхе в Мексике

26.06.2020, 12:30, Разное

Похоже, звезда фильмов “Назови меня своим именем” и “Король” Тимоти Шаламе всерьез увлечен актрисой Эйсой Гонсалес, известной по ролям в картинах “Малыш на драйве” и “Алита: Боевой ангел”. По крайней мере, на папарацционных фото 24-летний актер выглядит счастливым и влюбленным, общаясь со своей 30-летней подругой, обнимая ее и страстно целуя.

Тимоти Шаламе и Эйса ГонсалесСейчас пара проводит отпуск в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, и сомнений в том, что между ними роман, уже не остается. Они неоднократно попадали под прицел камер папарацци – благодаря этому, к слову, мир и узнал об их разгорающейся любви. Эйса стала первой девушкой Тимоти после разрыва с Лили-Роуз Депп. О том, что его роман с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради закончен, стало известно в апреле – издание Us Weekly эксклюзивно получило подтверждение этой грустной новости. Кроме того, Тимоти появился на страницах майского номера британского Vogue, и там также было указано, что актер одинок. Что послужило причиной, конечно же, неизвестно, потому что сами знаменитости личную жизнь не комментируют. 

Тимоти Шаламе и Эйса ГонсалесТимоти Шаламе и Эйса ГонсалесСчитается, что роман Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп завязался летом 2018-го – на съемочной площадке “Короля”. В исторической драме по произведениям Уильяма Шекспира Шаламе досталась роль Генриха V, а Депп – его ­супруги Екатерины Валуа. На премьере фильма в рамках Венецианского кинофестиваля влюбленные совершили свой первый совместный выход на красную дорожку.

Что касается Эйсы Гонсалес, ранее она состояла в отношениях со многими знаменитостями – Джошем Дюамелем, Лиамом Хемсвортом, Малумой, Келвином Харрисом и Криштиану Роналду. Последним ее увлечением считается актер Люк Брейси, известный благодаря роли Трея Палмера в австралийской мыльной опере “Домой и в путь”. 

Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес



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