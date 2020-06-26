Скандалы: Зачем вам, Аркадий, чужая земля?

26.06.2020, 12:30, Разное

Все яхты российских олигархов курсируют вдоль зарубежных курортов, кроме судна Ротенберга, направляющегося под российским флагом в сторону Сочи

Яхты богатейших россиян бороздят заграничные моря вопреки эпидемии коронавируса COVID-19, как обнаружил журнал «Компания», используя поисковые сервисы. Только судно Аркадия Ротенберга ходит под российским флагом и направляется в сторону Имеретинской бухты в Сочи. Яхта Amore Vero («Настоящая любовь»), принадлежащая, по данным «Новой газеты», главе «Роснефти» Игорю Сечину, находится на Лазурном берегу, во французском Ла-Сьота́ (фр. La Ciotat). Об этом сообщают два трекинг-ресурса.

Басманный райсуд признал данные «Новой» о яхте Amore Vero не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Игоря Сечина. В 2016 году это судно называлось St. Princess Olga, в честь Ольги Рожковой, теперь уже бывшей жены Сечина. После развода судно было переименовано в Amore Vero. Эта лодка длиной в 88 м оборудована бассейном, превращающимся в вертолетную площадку, джакузи и спа. Она была выпущена в 2013 году судостроительной компанией Oceanco в Нидерландах. Стоимость яхты — 190 млн долларов.

Прошлым летом в Ла-Сьота́ была замечена и яхта Eclipse, которая приписывается Роману Абрамовичу. Сейчас Eclipse плывет по Карибскому морю и 25 июня будет в порту Гибралтар. Ее длина — 162,5 м. Яхта оценивается в 460 млн долларов.

Из Гибралтара в итальянский порт Империа направляется яхта Ice Сулеймана Керимова. Она была выпущена на верфи Lürssen и куплена Керимовым, по данным «Известий», за 150 млн долларов в 2005 году.

Яхта Rahil, которую издание Superyachtfan считает яхтой Аркадия Ротенберга, движется из Адлера в бухту Имеретинскую. Судно построено в 2011 году на верфи Benetti, длина яхты — 65 м, ходит под российским флагом. До развода с женой Натальей оно носило ее имя.

Представитель Аркадия Ротенберга Ольга Николаева говорит, что Rahil не принадлежит Ротенбергу. Но многие крупные российские СМИ поверили данным Superyachtfan и цитировали их.

Dilbar Алишера Усманова сейчас стоит в Гамбурге, предыдущий пункт остановки — Саутгемптон (Великобритания). Усманов живет в основном в Великобритании, где он был владельцем футбольного клуба «Арсенал». Длина его лодки — 156 м, в 2018 году она возглавила топ-25 самых дорогих по версии Bloomberg. Ее оценивали почти в 600 млн долларов. Дилбар — имя матери Алишера Усманова.

Queen K (Clio) Олега Дерипаски находится в порту города-курорта Дюрре, в Албании. Судно построено в 2004 году, длина — 73 м, стоит 100 млн долларов и ходит под флагом Каймановых островов. У Дерипаски еще имеется яхта «Селенга». Это 50-метровое судно сделано в России для путешествий по Байкалу, где у бизнесмена есть свой яхт-клуб, отели и охотничьи угодья.

Galactica Super Nova Вагита Алекперова пришвартовалась в Тивате (Черногория), прибыв туда из Дубровника. В январе она была в Барселоне. Яхта ходит под флагом Каймановых островов, ее общая длина — 70,07 м, цена — 80 млн долларов.

У невестки Вагита Алекперова Алисы Алекперовой есть турагентство President Travel, через которое можно арендовать самые роскошные яхты. Но Galactica Super Nova агентство не предлагает. Зато предлагает яхту Nirvana, очень похожую на одноименную лодку Владимира Потанина. Ее можно арендовать на неделю за 900 тыс. евро. В 2017 году Nirvana, как еще две яхты Потанина — Anastasia и Barbara, — была выставлена на продажу.

Palladium Михаила Прохорова стоит в порту Барселоны. Судно построено немецкой Blohm & Voss, его длина 96 м. Яхта Прохорова была сделана в 2010 году, ходит под флагом Каймановых островов. Здесь есть джакузи, большой бассейн и вертолетная площадка.

SEA & US, арендованная для ведущей телеканала Россия 1 Наили Аскер-заде главой ВТБ Андреем Костиным, движется в сторону Пальма де Майорка. Эта яхта, 2018 года выпуска, длиной 62 м, в год своего дебюта была обнаружена ФБК Алексея Навального. Но кто сейчас на судне, неизвестно: Наиля в «Инстаграме» постит свои фото, сделанные в России, без геотега.

Наталья Кузнецова