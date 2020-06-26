 

Мнение: Посольство США нарушило российский закон “дважды” – посол и дипломаты должны быть высланы из России

26.06.2020, 11:30, Разное

Сотрудники посольства США в России “дважды” (один раз радужный ЛГБТ-флаг сняли, но они его снова повесили) нарушили закон Российской Федерации о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сажать по закону?! Мимо посольства ходят дети, конечно же, и у них возникают самые разные вопросы. А многие дети достаточно взрослые, чтобы понять, что означает этот символ, и что у них на глазах посольство целой страны, претендующей на “величие”, что все более сомнительно, в России агитирует “за однополую любовь”.

При этом провокация очевидна, ведь в России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции, в которых брак определяется как “союз мужчины и женщины”. А в США он во времена Обамы стал союзом “партнера номер один” и “партнера номер два” – партнеров, невзирая на гендер. Мам и пап не стало.

При этом “чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования #PrideFlagDay”, – говорится в официальной группе посольства в Facebook. День радужного флага и правда отмечается 25 июня. “Сегодня посольство США в России чествует Флаг Гордости ЛГБТИ во время празднования #PrideFlagDay. Флаг ЛГБТИ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят 25 июня 1978 г. во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско. Права ЛГБТИ – это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «из Кремля не видно американского посольства, но наверняка это видит наше министерство иностранных дел». «Я думаю, что МИД обратило на это внимание. В любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в наше стране по закону недопустимы», — добавил Песков.

Аккаунт МИДа России тут же отреагировал на это сообщение песней “Эль Бимбо” — гимном бара “Голубая устрица” из “Полицейской академии”: “Это просто должно поддержать ваше хорошее настроение в непростое для Америки время, пока она занята идеей о том, как снова стать великой”.

По идее, территория посольства экстерриториальна, и на неё не действуют законы РФ, в том числе и о запрете ЛГБТ (теперь – ЛГБТИ)-пропаганды. Но фасад – это уже внешняя сторона ведомства, он выходит на улицу, и американские дипломаты этим флагом демонстрируют определенные ценности и нарушают законы страны, где находятся. Нарушает их лично посол США и все дипломаты посольства США, кто находится с здании. Судить их по законам РФ – значит, вызвать международный скандал, поэтому просто нужно выслать их из страны с сообщением: “Эти испорились, пришлите новых”.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3141

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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