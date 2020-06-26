Отдавили махинаторам хвост

26.06.2020, 7:44, Разное

Журналист Павел Лобков с телеканала «Дождь» на личном примере доказал сегодня, что «голосование в Конституцию» устроенное начальством – это мошенничество.

Он пришел на избирательный участок, проголосовал против обнуления Путина и других его поправок, а затем второй раз проголосовал «против» с помощью электронного голосования.

Пойманная с поличным глава ЦИК Памфилова объявила имевший место факт успешного двойного голосования «провокацией».

Полиция начала проверку сведений о двойном голосовании. Но, похоже, что не в отношении махинаторов из избиркомов, а в отношении Павла Лобкова и других людей, вскрывших собственным примером мошенничество с голосованием».

Как сообщает «Эхо Москвы», «в МВД считают, что «синхронность заявлений и широкое освещения в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве». Нарушителям закона может грозить уголовное наказание».

Это уже в чистом виде заявка на политические преследование граждан и средств массовой информации.

Раздражение понятно. Главный, если и не верит во всенародную поддержку, то ждет, что все будет «шито-крыто», желает видеть красивую картинку его поддержки. И хочет, чтобы подчиненные – Памфилова и прочие ему доставили такое удовольствие. А здесь на тебе – топорная работа, вскрытая гражданами и СМИ!

Поэтому Памфилова валит со своей давно больной головы на здоровую, а МВД придумывает заговор.

Но вывод-то должен быть другой – одним не следует заниматься махинациями с накручиванием голосования, а другим стоит изобличать тех, кто махинации устроил.

СерпомПо