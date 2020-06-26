Чинтамани – Мифический камень, исполняющий желания

26.06.2020, 7:20, Разное

Магический камень Чинтамани (Синтамани) один из древних индийских артефактов, который является "Святым Граалем" для множества искателей древних сокровищ по всему миру.

Этот камень якобы исполняет любые желания и считается, что он не просто нечто мифическое, а реально существовавший артефакт.

Легенды об этом камне есть в буддийских и индуистских текстах и на Востоке он настолько же таинственный и желанный, как философский камень в Средневековой Европе.

Некоторые исследователи даже считают, что этот камень на самом деле является мощным внеземным механизмом (чем-то вроде компьютера), который стимулировал развитие человеческого прогресса и направлял его в правильную сторону.

Впервые камень Чинтамани упоминается в текстах как одно из семи сокровищ, принадлежавших самому справедливому и доброму правителю. Потом идут истории о том, что камень Чинтамани это кристалл, который очищает мутную воду. Владели этим камнем странствующие монахи. Третье важное упоминание о камне Чинтамани находится в рассказе о Сети Индры – гигантской сети с бесконечными узлами, а в каждом узле находится драгоценный камень.

В наши дни можно лишь догадываться, какие истиные события или объекты были "зашифрованы" в этих красочных древних легендах и какая у них была цель. К примеру, что такое эта гигантская сеть Индры? Для чего в нее были включены драгоценные камни? Является ли она лишь метафорой для описания Пустоты из буддийской философии или что-то иное?

Если попробовать проиллюстрировать сеть Индры, то получится нечто технологически-фантастическое с бесконечными шарами и перекрестьями, похожее на многомерную паутину. Как до подобного можно было додуматься тысячи лет назад? Ведь Сеть Индры впервые упоминается в древних ведах.

Согласно тем же ведам камень Чинтамани не просто находился в сети Индры, Индра был его первым владельцем (и вероятно его творцом). Но позже, когда на небесах разразилась великая битва, камень Чинтамани упал на Землю и так там и остался. Это, к слову, хороший довод в пользу того, что камень Чинтамани это внеземной механизм.

На Земле камень Чинтамани был провозглашен людьми как камень, исполняющий их желания. Хотя были и исключения: В тибетской буддийской традиции Чинтамани иногда изображается как светящаяся жемчужина, которая находится в чертогах Будды. Она наделена властью искоренять бедность и страдания людей.

В поздней индуистской традиции множество разных божеств стали изображать с камнем Чинтамани в руках, это символизировало о том, что божества могут исполнять просьбы и желания живых существ на Земле. Чаще всего камень был в руках Вишну и Ганеши, а иногда им владел и змеиный Царь Нага.

Есть версии, что на самом деле Чинтамани представлял собой молдавит. Это зеленоватое стеклообразное вещество, возникающее в месте падения метеорита. Согласно эзотерикам, молдавит обладает способностями усиливать психическую и целительную энергию.

В наши дни буддисты верят, что камень Чинтамани давным давно был доставлен в легендарное королевство Шамбала, которое находится где-то в Гималаях. Николай Рерих, российский художник, философ и эзотерик, верил в эту версию и даже мечтал найти саму Шамбалу. Он совершил несколько путешествий в Гималаи, но цели своей увы, не добился.

Н.К. Рерих. Сокровище мира – Чинтамани. Картина 1924 года