Джессика Альба и Кэш Уоррен дали интервью о воспитании детей: “Мы точно не хотим вырастить дураков”

25.06.2020, 19:54, Разное

Известная актриса Джессика Альба знаменита не только своими ролями (например, во франшизе “Фантастическая четверка” или в картине “Город грехов”), но и любовью к своим детям, ради которых она теперь гораздо реже соглашается на съемки в кино. Таким же заботливым родителем является и ее супруг, продюсер Кэш Уоррен. Пара воспитывает троих детей: 12-летнюю Онор (которая, к слову, как раз недавно отметила дома свой день рождения), 9-летнюю Хэвен и 2-летнего Хэйеса. О своих методах воспитания, родительских секретах и о том, как они обычно проводят лето, Джессика и Кэш рассказали в интервью изданию Reveal. Мы же публикуем отдельные фрагменты из этого разговора.

О сильных сторонах друг друга

Джессика:

У Кэша есть удивительная способность отстраняться от ситуации. Иногда я слишком вовлечена в процесс, он же более расслаблен и рассудителен. От него я научилась действительно ценить то время, которое провожу с детьми. Даже если я не могу быть рядом с ними постоянно, в моих силах наполнить эти драгоценные минуты с семьей магией.

Кэш:

Мне нравится, как она побуждает их двигаться вперед. Джессика – любящий, но строгий сторонник дисциплины. Она прямолинейна и всегда может поставить человека на место. Вообще у нас отлично получается соблюдать расклад “хороший коп – плохой коп”. И в те моменты, когда она становится более милой, я играю за другую сторону.

Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми

О летнем периоде

Джессика:

Мне нравится в это время отрешиться от всего, не думать о работе и отключить телефон. Мы с Кэшем любим проводить время с детьми, это и есть основная цель любого нашего летнего путешествия. Если же мы остаемся дома, то приглашаем друзей на барбекю, а дети устраивают ночевки со своими приятелями.

Кэш:

Я обожаю лето. Моя мама живет во Франции, поэтому, когда я рос, я проводил все летние месяцы там. Так что лето мы обычно проводим там за городом, открывая новые места. Это очень интересно.

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Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)22 Мар 2020 в 9:36 PDT

О детских ссорах

Кэш:

Мы быстро поняли, что если дети заняты, то времени на споры у них не остается. А вот если им нечего делать, то, конечно, они будут действовать друг другу на нервы. В случае наших двух девочек Онор и Хэвен, мы с Джессикой разделяем и властвуем: она уводит куда-то Онор, я иду на прогулку со второй девочкой, или наоборот. Иногда достаточно просто разнять бойцов.

О стрессе

Джессика:

Я на 100% чувствую себя лучше после тренировки. Это помогает мне справиться со стрессом и почувствовать свое тело. Получается ли у меня заниматься так часто, как мне хотелось бы? Нет. Но если удается провести три тренировки в неделю, это уже прекрасно.

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Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)29 Мар 2020 в 9:51 PDT

О будущем детей

Кэш:

В чем мы с Джессикой абсолютно сходимся во мнении, так это в том, что не собираемся растить придурков. Если они будут позволять себе лишнее, мы не будем это терпеть. Мы стараемся прививать детям те ценности, которым нас научили родители.

Джессика:

Я не боюсь устанавливать определенные границы и создавать расписание. Они должны заправлять кровать, накрывать на стол и убирать с него – это же не требует особых усилий, так? Они также принимают участие в уборке по дому и следят за собой.

Напомним, Джессика и ее муж, продюсер Кэш Уоррен, познакомились в 2004 году на съемках блокбастера “Фантастическая четверка”, 27 декабря 2007-го они объявили о помолвке, а в мае 2008-го сыграли свадьбу. С тех пор актриса сделала своим основным приоритетом семью, и хотя и сейчас продолжает успешно сниматься в кино, посвящает семье и мужу куда больше времени, чем съемочной площадке.

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