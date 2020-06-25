 

Принц Гарри и Меган Маркл поработали в пекарне Лос-Анджелеса вместе с бывшими заключенными

25.06.2020, 10:00, Разное

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают привлекать внимание к проблемам человечества, участвуя в различных благотворительных инициативах – но теперь не в Великобритании, а в США. Недавно герцог и герцогиня Сассекские посетили организацию HomeBoysInd в Лос-Анджелесе, которая помогает с работой и социализацией бывшим заключенным и участникам криминальных банд. Сообщается, что Маркл начала сотрудничать с HomeBoysInd в возрасте 20 лет, вступив туда вместе с мамой, Дорией Рагланд.

Принц Гарри и Меган Маркл с членами HomeBoysIndВместе с членами организации Гарри и Меган попробовали себя в роли поваров, поучаствовав в работе пекарни в рамках инициативы #FeedHOPE. Цель инициативы – обеспечить нуждающихся, включая пожилых людей и молодежь, питанием во время пандемии коронавируса.

С нами были не герцог и герцогиня Сассексские, а просто Гарри и Меган. Они работали на равных вместе с членами организации в пекарне и кафе. Это была настоящая взаимосвязь, одна команда,

— рассказал управляющий HomeBoysInd Грег Бойл, отметив, что целью гарри и Меган было “внести свой вклад в их работу”.

Принц Гарри и Меган Маркл с членами HomeBoysIndПринц Гарри и Меган Маркл с членами HomeBoysIndКогда состоялся визит Меган и Гарри, неизвестно, ведь вчера в прессе появилась информация о тайном визите принца в Лондон. Как сообщает немецкий журнал Gala, в минувшие выходные он вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса на частном самолете и приземлился в аэропорту Фарнборо недалеко от Лондона. По словам инсайдера, принц был один, без Меган Маркл и сына Арчи, предположив, что Гарри прилетел на родину, чтобы уладить вопросы с документами – вероятно, с туристической визой, по которой находится в США.



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