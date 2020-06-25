Маленькие люди, живущие под улицей: История из Техаса

25.06.2020, 7:24, Разное

"Эта история произошла с моим ныне покойным дедушкой, который клялся, что это было на самом деле и что очевидцами, кроме него, были и его два брата.

Мой дедушка скончался в 1998 году, но произошло это событие когда он был маленьким мальчиком в 1920-х годах. При этом дедушка так хорошо запомнил эту историю, словно она произошла вчера.

Однажды в их городке прошел сильный дождь и улицы были залиты большими лужами. После дождя стояла тихая и спокойная погода, кроме того было лето, поэтому моему юному дедушке и его братьям их родители разрешили играть на улице даже когда уже стемнело (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Интернета и смартфонов тогда не было, поэтому дети развлекались самыми обычными способами, в основном бегали по лужам. А когда они устали, то присели на бордюры в конце улицы и стали рассказывать друг другу анекдоты.

Вдруг в сумерках мой дедушка заметил как на другом конце их небольшой улице движутся в ряд пять невысоких фигурок, это были живые существа. Он и его братья решили, что это крысы, которые вылезли из канализации, и тогда они решили забить их камнями. С крысами в те годы даже дети не церемонились.

Но когда они стали подходить к фигурками с булыжниками в руках, то внезапно оказалось, что это не крысы, а маленькие человечки. В высоту они достигали около 8 дюймов (20 см).

Эти человечки напомнили мальчишкам рождественских эльфов. Между собой человечки разговаривали на непонятном языке, но потом один человечек обратился к детям на нормальном английском языке. Он сказал им, что они увидели как дети играют и что они хотели бы играть с ними вместе, но им это запрещают их сородичи, которые живут под землей.

Потом человечек начал рассказывать, что их народец живет под землей в районе этой улицы уже в течении нескольких тысяч лет и что примерно каждые 100 лет они вылезают на поверхность, чтобы осмотреться как обстоят дела у людей.

Мальчишки и человечек еще немного поболтали, а потом все пять маленьких существ ушли в темноту и дети больше никогда их не видели.

На моего дедушку и его братьев данное событие сильно повлияло, они не были испуганы, но были поражены, озадачены и никак не могли понять, почему они играли на этой улице каждый день, но никогда не видели этих существ.

С тех пор они еще долго каждый раз, оставаясь на улице после наступления темноты, пытались высмотреть маленьких человечков. Особенно их волновали входы в канализацию, они считали, что через нее можно было бы проникнуть в подземный мир этих существ. Но все было бесполезно".