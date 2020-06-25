Обошел холм и бесследно исчез: Случай с пропажей компьютерщика в Большом Каньоне

25.06.2020, 7:24, Разное

Большой Каньон находится на северо-западе американского штата Аризона и простирается на 446 км. Это очень красивое место с завораживающими видами и каждый год его посещают 6 миллионов туристов со всего мира.

Туристическая отрасль тут очень развитая, поэтому потеряться сложно, тем более пропасть бесследно насовсем. Но четыре года назад одному незадачливому туристу удалось сделать именно это.

В июне 2016 года 52-летний бывший преподаватель НАСА по компьютерному программированию Флойд Робертс приехал в Большой Каньон вместе со своим другом детства Недом Брайантом и его дочерью Мадлен (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Нед и Мадлен были опытными путешественниками и были хорошо знакомы с этим районом, в том числе они являлись членами Ассоциации туристов Большого Каньона. Робертс был куда менее опытным, но тоже не являлся новичком, совершая походы регулярно с 1992 года, в том числе в Большой Каньон.

Флойд Робертс (слева) с Недом Брайантом и Мадлен в Гранд Каньоне в 2011 году. Они ежегодно все трое приезжали сюда для туризма

17 июня все трое направились в место под названием Плато Шиввиц, намереваясь провести там 9 дней, разбив палаточный лагерь на живописном берегу реки. В самый первый день похода в 16:45 они вышли к небольшому холму, который можно было обойти кругом или пройти по верху. Их мнения разошлись и они тоже решили разделиться – Робертс решил обойти холм по кругу, а Брайант с дочерью перейти холм по верху.

Они даже заключили дружеское пари, кто быстрее пройдет свой маршрут и кто кого встретит на той стороне холма. Нед и Мадлен успешно прошли по холму за небольшое время, но когда спустились с холма на противоположной стороне, то Робертса там не нашли. Они решили, что он слегка застрял на своем маршруте и даже начали готовить шутки на момент его появления, но Робертс не показался и через полчаса и через час.

Тогда Брайанты заволновались и сами обошли холм, подозревая, что Робертс мог упасть и травмироваться. Но на всем пути они не нашли ни малейших следов присутствия Робертса. Нигде не было видно даже его отпечатков ботинок на земле.

Брайанты заволновались и стали проверять версии, что Робертс по каким-то причинам мог уйти с маршрута и вернуться обратно к дороге. Они за несколько часов осмотрели окрестности, в том числе проверили дорогу. Нигде Робертса не было.

Флойд Робертс

Попытки звонить ему на мобильный тоже не увенчались успехом, мобильная связь тут работала с перебоями, но в те моменты, когда удавалось дозвониться на телефон Робертса, он не принимал вызовы.

Брайанты решили остаться в этом месте на всю ночь и не сомкнули глаз до рассвета, продолжая кричать, осматривать территорию и звонить ему на телефон. Это тоже не принесло никаких результатов, поэтому наутро Брайанты позвонили в Службу Национальных парков и рассказали об исчезновении своего друга.

В тот же день на поиски Робертса вылетело несколько вертолетов и вышли поисковые отряды со служебными собаками. Они ничего не нашли, а собаки не смогли взять след Робертса. Также было выяснено, что Роберт не возвращался домой и что в основном лагере туристов его тоже никто не видел.

Местность вокруг злополучного холма тщательно осмотрели и там не было никаких трещин, куда Роберт мог бы провалиться или высоких обрывов, с которых он мог упасть и разбиться.

Также Робертс в начале похода находился в приподнятом настроении, он радовался долгожданной поездке, был в хорошей физической форме и за первый день похода нисколько не устал и не потерял "боевого настроя".

Этот холм был многократно обследован туристами, мимо него шла проторенная туристическая тропа, никто там раньше не пропадал бесследно или хотя бы надолго. Робертс хорошо знал этот маршрут, с собой у него была карта, так что его исчезновение вообще не имело никакого смысла.

С собой у него в рюкзаке были две большие бутылки с водой и запас еды на неделю, так что теоретически, если бы он отклонился от тропы и потерялся, он мог бы просто осесть в одном месте и терпеливо ждать подмоги. Так сделал бы любой турист с рациональным мышлением, которым считался и Робертс.

Флойда Робертса так и не нашли ни в тот год, ни в последующие годы. Он исчез без малейшего следа, не был найден его рюкзак, его одежда или другие вещи. Он словно пошел по тропе вокруг холма и тут же был стерт с лица Земли. Именно поэтому собаки не смогли найти его следов на тропе.