Мнение: Лживая Собчак – ни одной машины не купила в жизни сама

25.06.2020, 6:40, Разное

С Ксенией Анатольевной стали разрывать контракты известные фирмы. Некоторые адекватно отреагировали на ее шутку с песенкой «Убили негра» для Youtube-шоу, некоторые, как автоконцерн Audi решил, что пора телеведущей желтых шоу и подставному экс-кандидату в президенты самому покупать себе машины. И за президентские кампании тоже неплохо бы самой платить. Да и за подаренные в юности богатыми папиками деньги надо отдать. Достойный будет поступок.

Вообще, лицо бренда – это громко сказано. Человек, лишенный любых талантов, кроме наглости и острого языка, с 2011 года получает бесплатно все новые автомобили Audi, их сервисное обслуживание, и рассказывает, как любит водить именно эту марку машин. Но за рулем она сидела только в подаренных авто. Ее муж, Максим Виторган рассказал, что Ксения вообще не водит – потому что постоянно разбивает машины. Есть такие люди – им не надо быть водителями, у них плохо с пространственным мышлением, поэтому за руль они не садятся. Во время развода в суде оговаривалось, что очередную Audi Собчак с общим ребенком Платоном не водит. Не имеет права. И дело не в алкоголе или наркотиках, она не способна ощущать габариты.

Сколько же историй было о том, как она приобрела очередную Audi – подарили поклонники, проспорил Малахов, оставил бывший муж. Больше не будет. Злопамятная мадам затаит злобу на немецкий автоконцерн. Германский автопроизводитель Audi разорвал рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за неприемлемых, по мнению компании, постов в ее инстаграме.

«Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — сказал представитель Audi Вернер Нойхольд информагентсву DPA. «Компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», – подчеркнул он.

В профиле Собчак в Instagram появились 2 материала с критикой акций в поддержку движения Black Lives Matter. 2 июня она высказалась против расизма и насилия со стороны полиции. При этом она сопроводила пост фотографией с неким высоченным черным из Африки и заявила, что протесты в США проходят под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»). В посте речь идет о том, что под лозунгами «против расизма» афроамериканцы – грабители и мародеры – совсем пошли вразнос, то есть следуют лозунгу «Ешь богатых». А 6 июня Собчак выложила действительно шуточное видео, заявив «Миннеаполис, я с тобой»: на чёрном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». В подписи телеведущая указала «blacklivesmatter». Позже выяснилось, что Собчак сделала это в качестве задания для YouTube-шоу Comment Out, где нужно выполнять те или иные наказания. Она удалила публикацию в тот же день. Но было поздно.

Собчак достаточно зарабатывает, чтобы наконец самой купить себе машину. Конечно, с черным водителем. Не хватало, чтобы она кого-нибудь убила на дороге. Или пусть не купит, а наймет водителя, если на покупку денег жалко. Тоже – шутка. Но я лицо бренда – «слишком много и жестко шучу», и мне за это никто ничего не платит. Зато люблю, чтобы не было лицемерия, а всега и во всем правда.

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