В гостях у принца Саудовской Аравии: экскурсия по его дому в Лос-Анджелесе с 39 ванными комнатами

24.06.2020, 18:42, Разное

Его Королевское Высочество принц Турки бен Насер из Саудовской Аравии на днях выставил на открытый рынок недвижимости свое поместье в Лос-Анджелесе. Произошло это спустя несколько месяцев неудачных попыток продать жилище через друзей и после двух сорвавшихся сделок.

Беверли-Парк, где расположился участок принца, является, возможно, самым престижным и охраняемым поселком в Лос-Анджелесе. Благодаря круглосуточной охране на территорию не замеченной не пробежит даже мышь. Всего поселок объединяет порядка 70 поместий, расположенных в горах над Беверли-Хиллз. Концепция Беверли-Парка была разработана в 1980-х, и до сих пор этот поселок славится прежде всего своей коллекцией исключительно больших домов. Самый маленький дом имеет площадь около 743 квадратных метров, а самые большие жилые помещения могут превышать 3000 квадратных метров.

Не секрет также и то, что по крайней мере четыре из самых больших домов в Беверли-Парке принадлежат различным членам королевской семьи Саудовской Аравии. Из этих четырех поместье принца Турки бен Насера является самым крупным. Площадь участка – порядка 20 тысяч квадратных метров. На нем расположился двухэтажный комплекс, состоящий из двух отдельных особняков, плюс дом для персонала. Согласно официальным данным, площадь жилого пространства дома с 22 спальнями и 39 ванными комнатами составляет 4 тысячи квадратных метров.